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"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию
"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию - РИА Новости, 22.06.2021
"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию
Накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 миллиона россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные по 15 крупнейшим НПФ. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:21
2021-06-22T14:20
россия
нпф "будущее"
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 миллиона россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные по 15 крупнейшим НПФ.Год назад их число достигало 1,6 миллиона. По информации СМИ, "невостребованность" накоплений связана с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений. В число не забравших деньги также вошли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 миллиона россиян полностью не получили накопительную часть.Больше всего таких случаев выявили в негосударственном пенсионном фонде "Открытие" — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ "Будущее" (почти 419 тысяч человек), НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" (319 тысяч) и НПФ Сбербанка (157 тысяч).С 2022 года Пенсионный фонд обязуют информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем не менее, поскольку многие на нем не зарегистрированы, эксперты считают, что существенных изменений ждать не стоит.
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россия, нпф "будущее", сбербанк россии, общество
"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию
11:21 22.06.2021 (обновлено: 14:20 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Коммерсант": почти два миллиона россиян не забрали накопительную часть пенсии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 миллиона россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные по 15 крупнейшим НПФ.
Год назад их число достигало 1,6 миллиона. По информации СМИ, "невостребованность" накоплений связана с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений. В число не забравших деньги также вошли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 миллиона россиян полностью не получили накопительную часть.
Больше всего таких случаев выявили в негосударственном пенсионном фонде "Открытие" — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ "Будущее" (почти 419 тысяч человек), НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" (319 тысяч) и НПФ Сбербанка (157 тысяч).
С 2022 года Пенсионный фонд обязуют информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем не менее, поскольку многие на нем не зарегистрированы, эксперты считают, что существенных изменений ждать не стоит.
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