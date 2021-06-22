https://ria.ru/20210622/pensiya-1738043558.html

"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию

"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию - РИА Новости, 22.06.2021

"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию

Накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 миллиона россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные по 15 крупнейшим НПФ. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:21

2021-06-22T11:21

2021-06-22T14:20

россия

нпф "будущее"

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Накопительную часть пенсии в 2020 году не получили около 2,1 миллиона россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные по 15 крупнейшим НПФ.Год назад их число достигало 1,6 миллиона. По информации СМИ, "невостребованность" накоплений связана с недостаточным информированием граждан, устаревшими базами данных и сложностями при подаче заявлений. В число не забравших деньги также вошли 200-400 тысяч человек, которым перечислили единовременную выплату. В итоге порядка 1,7-1,9 миллиона россиян полностью не получили накопительную часть.Больше всего таких случаев выявили в негосударственном пенсионном фонде "Открытие" — 605 тысяч человек. В списке также числятся НПФ "Будущее" (почти 419 тысяч человек), НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" (319 тысяч) и НПФ Сбербанка (157 тысяч).С 2022 года Пенсионный фонд обязуют информировать россиян предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем не менее, поскольку многие на нем не зарегистрированы, эксперты считают, что существенных изменений ждать не стоит.

https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html

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россия, нпф "будущее", сбербанк россии, общество