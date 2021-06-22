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В парке "Патриот" открылся временный госпиталь для больных COVID-19
В парке "Патриот" открылся временный госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В парке "Патриот" открылся временный госпиталь для больных COVID-19
Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 заработал в парке "Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Подмосковья. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:00
2021-06-22T14:00
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 заработал в парке "Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Подмосковья.Согласно сообщению, в госпитале развернуто 420 коек."Первые пациенты начали поступать вчера вечером. На данный момент в инфекционный центр доставлено 63 человека. Временный госпиталь в парке "Патриот" мы открываем совместно с Минобороны РФ в несколько этапов, в июле там будет развернуто более 1,4 тысячи коек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба.В министерстве добавили, что в области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе открыто свыше 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
В парке "Патриот" открылся временный госпиталь для больных COVID-19
14:00 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В парке "Патриот" открыли временный госпиталь для больных COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 заработал в парке "Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Подмосковья.
Согласно сообщению, в госпитале развернуто 420 коек.
"Первые пациенты начали поступать вчера вечером. На данный момент в инфекционный центр доставлено 63 человека. Временный госпиталь в парке "Патриот" мы открываем совместно с Минобороны РФ в несколько этапов, в июле там будет развернуто более 1,4 тысячи коек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба.
В министерстве добавили, что в области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе открыто свыше 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
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Распространение коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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