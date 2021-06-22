https://ria.ru/20210622/panikhida-1738038975.html

Священник рассказал о поминовении погибших в Великой Отечественной войне

Священник рассказал о поминовении погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2021

Священник рассказал о поминовении погибших в Великой Отечественной войне

Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну отслужили в московском Богоявленском соборе в Елохове, также накануне Дня памяти и скорби – 22 июня – там... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:08

2021-06-22T11:08

2021-06-22T11:08

религия и мировоззрение

россия

музей победы

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

справки

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МОСКВА, 22 июня – РИА Новости. Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну отслужили в московском Богоявленском соборе в Елохове, также накануне Дня памяти и скорби – 22 июня – там зажгли символическую "Свечу памяти", сообщил РИА Новости клирик Богоявленского собора иерей Виктор Ленок."В храме отслужили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну - воинам, которых мы вспоминаем сегодня, положившим свою жизнь за веру и Отечество на поле битвы, а также скончавшимся от ран и голода, невинно замученным и убитым в плену. После службы настоятель Собора епископ Одинцовский и Красногорский Фома зажег "Свечу памяти", которую позже отвезли в Музей Победы на Поклонной горе, - сказал Ленок.Он уточнил, что смысл зажжения символической "Свечи памяти" и тех свечей, что обычно зажигают в храме, – тот же. "Это символ молитвы, молитвенного поминовения усопших", - пояснил собеседник агентства.По его словам, при проведении церемонии соблюдались все нормы, которые ранее были рекомендованы Роспотребнадзором и утверждены священноначалием Русской православной церкви, в частности дистанция, маски, измерение температуры.Акция зажжения "Свечи памяти" в столичном Елоховском соборе проводится более 10 лет.Традиционно в российских регионах 22 июня зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне. В 2020 году в России приняли закон, устанавливающий проведение общероссийской минуты молчания 22 июня - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.В храмах Русской православной церкви продолжают действовать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Так, еще весной 2020 года священный синод РПЦ утвердил меры предосторожности при проведении богослужений во время пандемии. Они предписывают, в частности, воздержание от целования креста по окончании литургии, обработку дезинфицирующим раствором лжицы (ложки для причастия) после каждого причастника. Стаканчики для запивки после причастия должны быть одноразовыми. Предписано использовать одноразовые палочки для елеопомазания (помазания тела освященным елеем) вместо кисточки. При каждом таинстве крещения меняется и освящается вода. Регулярно дезинфицируются иконы, к которым прикладываются верующие.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738007843.html

https://ria.ru/20210622/ogon-1738037664.html

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россия, музей победы, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), справки