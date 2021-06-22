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В ЛНР возложили цветы к монументу жертвам Великой Отечественной войны

В ЛНР возложили цветы к монументу жертвам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2021

В ЛНР возложили цветы к монументу жертвам Великой Отечественной войны

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, Народная милиция и... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:00

2021-06-22T13:00

2021-06-22T13:00

леонид пасечник

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

луганская народная республика

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 22 июня - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, Народная милиция и другие жители ЛНР возложили цветы к Пилону Славы в Луганске и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945)."Восемьдесят лет назад фашистская Германия без объявления войны в нарушение всех существующих норм международного права вероломно напала на нашу Отчизну - началась Великая Отечественная война. Весь Советский народ, сплотившись в одну многонациональную семью, вне зависимости от возраста, занимаемого положения, своей национальности, языка поднялся на борьбу с фашизмом… Для нас, жителей Донбасса, понятия фашизм и война понятны, потому что в 2014 году мы вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защитись свои дома, защитить свою родную землю и отстоять свое право говорить на родном и понятном нам языке", - заявил Пасечник на митинге.Он предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что история циклична и выразил уверенность, что "и в этот раз народ Донбасса победит фашизм"."Я уверен, что и в этот раз мы одержим победу. Именно мы будем водружать знамя Победы над рассадником фашизма в городе Киеве", - подчеркнул Пасечник.Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы. Память павших в годы Великой Отечественной войны и в период конфликта в Донбассе почтили минутой молчания.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210622/skorb-1737906044.html

https://ria.ru/20210622/ukraina-1738054131.html

луганская народная республика

луганск

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леонид пасечник, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, луганская народная республика, луганск, в мире