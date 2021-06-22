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Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря - РИА Новости, 22.06.2021
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
Сократить расходы на отдых у моря на 30-50% можно, если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату. В "горячий сезон" на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:18
2021-06-22T03:18
2021-06-22T03:18
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сократить расходы на отдых у моря на 30-50% можно, если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату. В "горячий сезон" на российских курортах можно найти частное жильё за 1800-2000 рублей в сутки. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.По его словам сэкономить деньги можно и на жилье, и на питании, и на авиабилетах.Он также обращает внимание, что отдых и аренда жилья в Крыму дороже, чем на курортах Краснодарского края в среднем на 30%.Кузнецов советует выбирать жилье не в крупных курортах, а небольших посёлках и деревеньках: там и дешевле, и туристов меньше, и море чище.
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россия, курорт, новости - туризм, краснодарский край
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
Эксперт посоветовал россиянам ради экономии арендовать для отдыха у моря квартиру