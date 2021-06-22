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Туризм
https://ria.ru/20210622/otdykh-1738007504.html
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря - РИА Новости, 22.06.2021
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
Сократить расходы на отдых у моря на 30-50% можно, если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату. В "горячий сезон" на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:18
2021-06-22T03:18
туризм
россия
курорт
новости - туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сократить расходы на отдых у моря на 30-50% можно, если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату. В "горячий сезон" на российских курортах можно найти частное жильё за 1800-2000 рублей в сутки. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.По его словам сэкономить деньги можно и на жилье, и на питании, и на авиабилетах.Он также обращает внимание, что отдых и аренда жилья в Крыму дороже, чем на курортах Краснодарского края в среднем на 30%.Кузнецов советует выбирать жилье не в крупных курортах, а небольших посёлках и деревеньках: там и дешевле, и туристов меньше, и море чище.
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россия, курорт, новости - туризм, краснодарский край
Россиянам дали совет, как сэкономить на отдыхе у моря
03:18 22.06.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Эксперт посоветовал россиянам ради экономии арендовать для отдыха у моря квартиру

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сократить расходы на отдых у моря на 30-50% можно, если не бронировать номер в гостинице, а арендовать квартиру, апартаменты или комнату. В "горячий сезон" на российских курортах можно найти частное жильё за 1800-2000 рублей в сутки. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
По его словам сэкономить деньги можно и на жилье, и на питании, и на авиабилетах.
"Стоимость аренды посуточного жилья, как правило, не влияет на то, сколько человек будет проживать в квартире. В гостиницах же ситуация другая – там берут оплату за каждого проживающего. Кроме того, арендуя квартиру у частника, всегда можно поторговаться и договориться о более приемлемой цене", - замечает специалист.
Он также обращает внимание, что отдых и аренда жилья в Крыму дороже, чем на курортах Краснодарского края в среднем на 30%.
Кузнецов советует выбирать жилье не в крупных курортах, а небольших посёлках и деревеньках: там и дешевле, и туристов меньше, и море чище.
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