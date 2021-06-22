https://ria.ru/20210622/oruzhie-1738155676.html

В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия

В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия - РИА Новости, 22.06.2021

В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия

ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T21:24

2021-06-22T21:24

2021-06-22T21:47

идзуми накамицу

оон

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.Чиновница подчеркнула, что подобные перспективы беспокоят ООН. Среди причин нынешней ситуации она назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. "Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", — добавила Накамицу.Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула замгенсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений. На прошлой неделе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее. Как отметили в SIPRI, тенденция к сокращению ядерных арсеналов после холодной войны застопорилась, однако пока количество боеголовок вписывается в условия договора СНВ-3. Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.По итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Россия и США подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210602/bomby-1735333262.html

https://ria.ru/20210622/peregovory-1738143730.html

https://ria.ru/20210421/vooruzheniya-1729354534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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идзуми накамицу, оон, в мире