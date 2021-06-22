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В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия - РИА Новости, 22.06.2021
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T21:24
2021-06-22T21:47
идзуми накамицу
оон
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.Чиновница подчеркнула, что подобные перспективы беспокоят ООН. Среди причин нынешней ситуации она назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. "Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", — добавила Накамицу.Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула замгенсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений. На прошлой неделе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее. Как отметили в SIPRI, тенденция к сокращению ядерных арсеналов после холодной войны застопорилась, однако пока количество боеголовок вписывается в условия договора СНВ-3. Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.По итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Россия и США подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20210602/bomby-1735333262.html
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идзуми накамицу, оон, в мире
В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
21:24 22.06.2021 (обновлено: 21:47 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Замгенсека ООН Накамицу заявила о наивысшем риске применения ядерного оружия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях, заявила на видеоконференции Фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.
"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны", — сказала она.
Чиновница подчеркнула, что подобные перспективы беспокоят ООН.
Среди причин нынешней ситуации она назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений.
"Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", — добавила Накамицу.
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Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, подчеркнула замгенсека организации. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений.
На прошлой неделе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее. Как отметили в SIPRI, тенденция к сокращению ядерных арсеналов после холодной войны застопорилась, однако пока количество боеголовок вписывается в условия договора СНВ-3.
Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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По итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Россия и США подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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