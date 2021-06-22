https://ria.ru/20210622/opek-1738061724.html

Песков рассказал о контактах с Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+

Песков рассказал о контактах с Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+ - РИА Новости, 22.06.2021

Песков рассказал о контактах с Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+

Президент России Владимир Путин пока не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+, которое назначено на 1 июля, сообщил РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:45

2021-06-22T12:45

2021-06-22T12:54

россия

опек

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+, которое назначено на 1 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль - 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле - 5,76 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210621/opek-1737834085.html

россия

саудовская аравия

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россия, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, в мире