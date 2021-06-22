Песков рассказал о контактах с Саудовской Аравии перед заседанием ОПЕК+
12:45 22.06.2021 (обновлено: 12:54 22.06.2021)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Песков рассказал, что Путин не планирует разговор с руководством Саудовской Аравии перед ОПЕК+
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+, которое назначено на 1 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, вы знаете, что вице-премьер (Александр - ред). Новак находится в постоянном контакте со своими визави по этой работе, он курирует это направление, контакты носят постоянный, весьма конструктивный характер, и сейчас пока нет необходимости в диалоге на высшем уровне в каком-то оперативном", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль - 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле - 5,76 миллиона баррелей в сутки.
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