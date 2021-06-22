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В Омске могут ввести обязательную вакцинацию
В Омске могут ввести обязательную вакцинацию - РИА Новости, 22.06.2021
В Омске могут ввести обязательную вакцинацию
В Омске могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, документы готовит управление Роспотребнадзора, заявил во вторник замминистра... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:42
2021-06-22T09:42
2021-06-22T09:42
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ОМСК, 22 июн – РИА Новости. В Омске могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, документы готовит управление Роспотребнадзора, заявил во вторник замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович."Роспотребнадзор наш, территориальный, уже сейчас работает над рядом документов, предписывающих определенным категориям граждан вакцинацию, которая будет обязательна", - сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Омской области.По его словам, окончательное решение о том, будут ли вводить обязательную вакцинацию и её сроки, ещё не принято.На 21 июня в Омской области первым компонентом вакцины привит 247 885 человек, вторым компонентом — 203 943 человека.
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РИА Новости
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В Омске могут ввести обязательную вакцинацию
В Омске могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан