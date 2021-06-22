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В Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах против коронавирусной инфекции, так, эксперимент по зонам, "свободным от ковида", распространяется теперь на все РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:36
2021-06-22T16:36
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах против коронавирусной инфекции, так, эксперимент по зонам, "свободным от ковида", распространяется теперь на все заведения общепита, теперь туда попасть смогут только защищенные от коронавируса, также мэр ограничил допустимое число участников мероприятий до 500 человек.Мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.Собянин сообщил, что решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты, но в целом, чтобы массовая вакцинация начала давать результат, понадобится еще 2-3 месяца, в связи с этим вводятся новые меры по противодействию коронавирусу.Теперь везде только COVID-freeВ частности, эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида", отныне будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.Наличие защиты от коронавируса можно будет подтвердить специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.При этом, как отметил мэр, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у посетителей. Фудкорты также смогут открыться, но только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Те, кто не будут выполнять эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.Мэр отметил, что в столице создана специальная группа разбора, которая поможет бизнесу и москвичам разобраться в новой системе. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.Запрет на сбор более 500 человекКроме того, со вторника вводится запрет на проведение концертов, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. При этом фан-зоны и танцполы остаются закрытыми. Эти ограничения отменят, если организаторы будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.При этом новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако власти рекомендовали организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
В Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19
16:36 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только привитые и переболевшие COVID-19

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах против коронавирусной инфекции, так, эксперимент по зонам, "свободным от ковида", распространяется теперь на все заведения общепита, теперь туда попасть смогут только защищенные от коронавируса, также мэр ограничил допустимое число участников мероприятий до 500 человек.
Мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.
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Собянин сообщил, что решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты, но в целом, чтобы массовая вакцинация начала давать результат, понадобится еще 2-3 месяца, в связи с этим вводятся новые меры по противодействию коронавирусу.

Теперь везде только COVID-free

В частности, эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида", отныне будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.
Наличие защиты от коронавируса можно будет подтвердить специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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18 июня, 12:41
При этом, как отметил мэр, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у посетителей. Фудкорты также смогут открыться, но только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Те, кто не будут выполнять эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.
Мэр отметил, что в столице создана специальная группа разбора, которая поможет бизнесу и москвичам разобраться в новой системе. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

Запрет на сбор более 500 человек

Кроме того, со вторника вводится запрет на проведение концертов, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. При этом фан-зоны и танцполы остаются закрытыми. Эти ограничения отменят, если организаторы будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
При этом новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако власти рекомендовали организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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