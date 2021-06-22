https://ria.ru/20210622/ogon-1738037664.html

Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма

Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма - РИА Новости, 22.06.2021

Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма

Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в главном храме Вооруженных сил России отправили в военные округа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:02

2021-06-22T11:02

2021-06-22T11:08

религия и мировоззрение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62adadf06c9e2c5917bd44a552ed5463.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в главном храме Вооруженных сил России отправили в военные округа, сообщило Минобороны РФ."Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби доставят из главного храма Вооруженных сил РФ в военные округа", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что частицы отправили к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.Для транспортировки частиц вечного огня были разработаны переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые обеспечивают сохранность частиц вечного огня на борту воздушного судна.

https://ria.ru/20210613/khram-1736846259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия