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Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма
Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма - РИА Новости, 22.06.2021
Частицы вечного огня отправили по регионам из главного военного храма
Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в главном храме Вооруженных сил России отправили в военные округа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:02
2021-06-22T11:02
2021-06-22T11:08
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в главном храме Вооруженных сил России отправили в военные округа, сообщило Минобороны РФ."Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби доставят из главного храма Вооруженных сил РФ в военные округа", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что частицы отправили к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.Для транспортировки частиц вечного огня были разработаны переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые обеспечивают сохранность частиц вечного огня на борту воздушного судна.
https://ria.ru/20210613/khram-1736846259.html
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в главном храме Вооруженных сил России
отправили в военные округа, сообщило Минобороны РФ.
"Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби доставят из главного храма Вооруженных сил РФ в военные округа", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что частицы отправили к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.
Для транспортировки частиц вечного огня были разработаны переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые обеспечивают сохранность частиц вечного огня на борту воздушного судна.