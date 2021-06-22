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Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби
Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2021
Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби
Одноклассники ко Дню памяти и скорби 22 июня напомнили пользователям о начале войны. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:32
2021-06-22T12:32
2021-06-22T12:35
одноклассники
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одноклассники ко Дню памяти и скорби 22 июня напомнили пользователям о начале войны.В социальной сети появится конструктор публикаций, который поможет рассказать пользователям о том, какие ассоциации у них возникают в День памяти и скорби. Все публикации будут отмечены специальным хештегом #ЯПомню. По нему можно будет посмотреть все посты на эту тему.Кроме этого, в День памяти и скорби в ОК загорится свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети. Также в группе "Одноклассники. Все ОК" пользователи увидят видеоролик о важности памяти поколений — "Помня прошлое, мы создаем будущее".
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