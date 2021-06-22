https://ria.ru/20210622/odnoklassniki-1738058569.html

Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби

Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2021

Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби

Одноклассники ко Дню памяти и скорби 22 июня напомнили пользователям о начале войны. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:32

2021-06-22T12:32

2021-06-22T12:35

одноклассники

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одноклассники ко Дню памяти и скорби 22 июня напомнили пользователям о начале войны.В социальной сети появится конструктор публикаций, который поможет рассказать пользователям о том, какие ассоциации у них возникают в День памяти и скорби. Все публикации будут отмечены специальным хештегом #ЯПомню. По нему можно будет посмотреть все посты на эту тему.Кроме этого, в День памяти и скорби в ОК загорится свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети. Также в группе "Одноклассники. Все ОК" пользователи увидят видеоролик о важности памяти поколений — "Помня прошлое, мы создаем будущее".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, общество