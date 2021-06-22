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Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России - РИА Новости, 22.06.2021
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России, назвал подобную политику... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:38
2021-06-22T15:38
2021-06-22T16:00
арктика
в мире
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России, назвал подобную политику недопустимой и создающей прямые угрозы национальной безопасности.Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике."При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны. Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html
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арктика, в мире, россия, дмитрий медведев, политика
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
15:38 22.06.2021 (обновлено: 16:00 22.06.2021)
Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия у границ России