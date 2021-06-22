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Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России - РИА Новости, 22.06.2021
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России, назвал подобную политику... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:38
2021-06-22T16:00
арктика
в мире
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России, назвал подобную политику недопустимой и создающей прямые угрозы национальной безопасности.Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике."При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны. Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом", - заявил Медведев.
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арктика, в мире, россия, дмитрий медведев, политика
Медведев заявил об увеличении военного присутствия у границ России
15:38 22.06.2021 (обновлено: 16:00 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия у границ России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России, назвал подобную политику недопустимой и создающей прямые угрозы национальной безопасности.
Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
"При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны. Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом", - заявил Медведев.
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