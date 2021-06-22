https://ria.ru/20210622/narusheniya-1738049763.html

В Москве выявили почти 20 тысяч нарушений мер по коронавирусу с 9 июня

В Москве выявили почти 20 тысяч нарушений мер по коронавирусу с 9 июня - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве выявили почти 20 тысяч нарушений мер по коронавирусу с 9 июня

Более 19,5 тысячи нарушений COVID-требований выявлено в Москве с 9 июня, также были выявлены отдельные нарушения юридическими лицами, за это они будут... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:50

2021-06-22T11:50

2021-06-22T11:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 19,5 тысячи нарушений COVID-требований выявлено в Москве с 9 июня, также были выявлены отдельные нарушения юридическими лицами, за это они будут привлечены к административной ответственности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Он напомнил, что с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности москвичей усилен контроль за соблюдением гражданами, а также предприятиями и организациями, действующими на территории Москвы, санитарных норм и правил."Во всех общественных пространствах проводятся проверки использования гражданами масок. В первую очередь контроль усилен на наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах. С 9 июня выявлено более 19,5 тысяч нарушений", - сообщил Данчиков.Начальник Главконтроля добавил, что также проводятся проверки в отношении юридических лиц на предмет соблюдения ими санитарных норм, правил и режима работы. В первую очередь это касается кафе, баров, ресторанов, концертных мероприятий, ночных клубов."За прошедший период были выявлены отдельные нарушения юридическими лицами, за это они будут привлечены к административной ответственности. В отношении наиболее злостных нарушителей Роспотребнадзором принято решение о приостановке деятельности", - добавил он.Данчиков напомнил, что за несоблюдение установленных на территории Москвы санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан в соответствии со статьей 3.18.1 КоАП города Москвы – от 4 до 5 тысяч рублей. В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738039820.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество