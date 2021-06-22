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В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек

В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек - РИА Новости, 22.06.2021

В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек

Мужчина напал с ножом на людей в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю, ранены пять человек, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:01

2021-06-22T05:01

2021-06-22T05:01

япония

фукуока (город)

в мире

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ТОКИО, 22 июн - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на людей в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю, ранены пять человек, сообщает агентство Киодо.По данным местной полиции, инцидент произошел утром вторника в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. По предварительным данным, были ранены пятеро человек. Угрозы их жизни нет.Мотивы нападавшего пока не установлены. Другие подробности пока не сообщаются.

https://rsport.ria.ru/20210621/bodibilder-1737856812.html

япония

фукуока (город)

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япония, фукуока (город), в мире