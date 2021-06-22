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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/muzey-1738101278.html
Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина
Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина - РИА Новости, 22.06.2021
Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина
Кристина Трубинова назначена новым генеральным директором Театрального музея имени Бахрушина, на этом посту она сменила Дмитрия Родионова, который теперь станет РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:07
2021-06-22T16:07
культура
театр
новости культуры
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кристина Трубинова назначена новым генеральным директором Театрального музея имени Бахрушина, на этом посту она сменила Дмитрия Родионова, который теперь станет президентом музея, сообщила пресс-служба министерства культуры России."Бывший генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения. Должность генерального директора, в обязанность которого будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов, займет Кристина Трубинова, работавшая ранее первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что в новой должности Родионов продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется комплектованием фондов и налаживанием межмузейных связей."Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями", - отметили в пресс-службе.Планируется также сделать акцент на развитии межрегиональных проектов, среди которых "Театральный универсум", включающий выставки и встречи для профессионалов и любителей театра, Бахрушинский благотворительный фестиваль, а также премия в области литературы о театре "Театральный роман"."Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея", - подчеркнули в Минкультуры.
https://ria.ru/20210621/turandot-1737878124.html
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театр, новости культуры, театральный музей имени бахрушина
Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина
16:07 22.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГлавный дом Бахрушинского музея
Главный дом Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Кристина Трубинова стала гендиректором Театрального музея им. Бахрушина - Минкультуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кристина Трубинова назначена новым генеральным директором Театрального музея имени Бахрушина, на этом посту она сменила Дмитрия Родионова, который теперь станет президентом музея, сообщила пресс-служба министерства культуры России.
"Бывший генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения. Должность генерального директора, в обязанность которого будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов, займет Кристина Трубинова, работавшая ранее первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в новой должности Родионов продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется комплектованием фондов и налаживанием межмузейных связей.
"Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями", - отметили в пресс-службе.
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Планируется также сделать акцент на развитии межрегиональных проектов, среди которых "Театральный универсум", включающий выставки и встречи для профессионалов и любителей театра, Бахрушинский благотворительный фестиваль, а также премия в области литературы о театре "Театральный роман".
"Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея", - подчеркнули в Минкультуры.
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