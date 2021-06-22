https://ria.ru/20210622/muzey-1738101278.html

Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина

Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина - РИА Новости, 22.06.2021

Минкульт назначил нового гендиректора театрального музея Бахрушина

Кристина Трубинова назначена новым генеральным директором Театрального музея имени Бахрушина, на этом посту она сменила Дмитрия Родионова, который теперь станет РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

культура

театр

новости культуры

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кристина Трубинова назначена новым генеральным директором Театрального музея имени Бахрушина, на этом посту она сменила Дмитрия Родионова, который теперь станет президентом музея, сообщила пресс-служба министерства культуры России."Бывший генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения. Должность генерального директора, в обязанность которого будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов, займет Кристина Трубинова, работавшая ранее первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что в новой должности Родионов продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется комплектованием фондов и налаживанием межмузейных связей."Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями", - отметили в пресс-службе.Планируется также сделать акцент на развитии межрегиональных проектов, среди которых "Театральный универсум", включающий выставки и встречи для профессионалов и любителей театра, Бахрушинский благотворительный фестиваль, а также премия в области литературы о театре "Театральный роман"."Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея", - подчеркнули в Минкультуры.

https://ria.ru/20210621/turandot-1737878124.html

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

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театр, новости культуры, театральный музей имени бахрушина