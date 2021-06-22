https://ria.ru/20210622/moskva-1738110587.html
В Москве развернут около 22,5 тысячи коек для больных COVID-19
В Москве развернут около 22,5 тысячи коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве развернут около 22,5 тысячи коек для больных COVID-19
Власти Москвы до конца недели развернут до 22,5 тысячи коек для больных коронавирусом, но если рост заболеваемости не прекратится, этих коек может не хватить,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:36
2021-06-22T16:36
2021-06-22T16:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы до конца недели развернут до 22,5 тысячи коек для больных коронавирусом, но если рост заболеваемости не прекратится, этих коек может не хватить, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."До конца этой недели мы развернем около 22,5 тысячи коек, и максимальные наши возможности – это около 24 тысяч коек", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".Вместе с тем она подчеркнула, что если будет фиксироваться дальнейший рост заболеваемости, коек не хватит."Нужно понимать, какой бы масштабный коечный фонд ни был, в любом случае, если эпидемия будет развиваться, если рост заболеваемости мы будем фиксировать большой, то, конечно, этих коек нам не хватит", - заявила заммэра.
https://ria.ru/20210622/zabolevaemost-1738096678.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
В Москве развернут около 22,5 тысячи коек для больных COVID-19
Ракова сообщила, что власти Москвы до конца недели развернут до 22,5 тысячи коек для больных COVID-19