https://ria.ru/20210622/moskva-1738098070.html
Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме
Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме
Несмотря на беспрецедентную заболеваемость коронавирусом, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:49
2021-06-22T15:49
2021-06-22T16:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738078099_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_ed189cde0b810c630d5c0cd7ea4a86d3.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентную заболеваемость коронавирусом, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году", - сказала Ракова в эфире "России 24".По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц - два.Ранее сообщалось, что в больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации от коронавируса.
https://ria.ru/20210622/moskva-1738094770.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738078099_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ed4d04ab0e597c8a1f0e2e30b7849d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме
15:49 22.06.2021 (обновлено: 16:27 22.06.2021)
Ракова заявила, что плановая медицинская помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме