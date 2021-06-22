https://ria.ru/20210622/moskva-1738098070.html

Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме

Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы заявили, что плановая медпомощь оказывается в полном объеме

Несмотря на беспрецедентную заболеваемость коронавирусом, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме, сообщила заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:49

2021-06-22T15:49

2021-06-22T16:27

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентную заболеваемость коронавирусом, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году", - сказала Ракова в эфире "России 24".По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц - два.Ранее сообщалось, что в больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738094770.html

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