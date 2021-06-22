https://ria.ru/20210622/moskva-1738094770.html

Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве

Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.06.2021

Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:29

2021-06-22T15:29

2021-06-22T15:29

распространение коронавируса

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сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.По словам столичного мэра, рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля."Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей", - написал он.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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