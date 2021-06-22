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https://ria.ru/20210622/moskva-1738094770.html
Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве
Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:29
2021-06-22T15:29
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коронавирус в россии
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сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.По словам столичного мэра, рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля."Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей", - написал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин объяснил необходимость новых мер по борьбе с COVID-19 в Москве
15:29 22.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Собянин заявил, что меры по борьбе с COVID-19 в Москве необходимы, чтобы избежать локдауна

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.
По словам столичного мэра, рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля.
"Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей", - написал он.
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