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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:08
2021-06-22T15:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
15:08 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДезинфекция в московском метро
Дезинфекция в московском метро - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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