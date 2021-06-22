https://ria.ru/20210622/moskva-1738090603.html

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой - РИА Новости, 22.06.2021

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:08

2021-06-22T15:08

2021-06-22T15:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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