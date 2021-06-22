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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:08
2021-06-22T15:08
2021-06-22T15:08
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остается очень сложной, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей", - говорится в сообщении.
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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве тяжелой