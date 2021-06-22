https://ria.ru/20210622/moskva-1738089738.html
Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин
Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин - РИА Новости, 22.06.2021
Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин
Система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:05
2021-06-22T15:05
2021-06-22T15:24
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей", - написал Собянин в своем блоге.
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Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин
15:05 22.06.2021 (обновлено: 15:24 22.06.2021)
Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией возможностей