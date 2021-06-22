https://ria.ru/20210622/moskva-1738089738.html

Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин

Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин - РИА Новости, 22.06.2021

Здравоохранение в Москве работает с полной мобилизацией, заявил Собянин

Система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:05

2021-06-22T15:05

2021-06-22T15:24

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в Москве работает с полной мобилизацией своих возможностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей", - написал Собянин в своем блоге.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738090603.html

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