https://ria.ru/20210622/moskva-1738060085.html

В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах

В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах - РИА Новости, 22.06.2021

В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах

Предприятия общественного питания, расположенные на фудкортах в Москве, могут работать только на доставку, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:38

2021-06-22T12:38

2021-06-22T12:38

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания, расположенные на фудкортах в Москве, могут работать только на доставку, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы в своем Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.Отмечается, что предприятие общественного питания, расположенное в ТЦ, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную посадочную зону может оказывать услуги общественного питания на своей территории. Также свободно может работать предприятие, расположенное в формате "островок" в ТЦ.При этом, в ответе штаба на вопрос, может ли предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, работать на вынос и доставку, сообщается, что "Может только на доставку".

https://ria.ru/20210609/sobyanin-1736295305.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рестораны, москва, общество