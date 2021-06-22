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https://ria.ru/20210622/moskva-1738060085.html
В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах
В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах - РИА Новости, 22.06.2021
В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах
Предприятия общественного питания, расположенные на фудкортах в Москве, могут работать только на доставку, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:38
2021-06-22T12:38
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
рестораны
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания, расположенные на фудкортах в Москве, могут работать только на доставку, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы в своем Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.Отмечается, что предприятие общественного питания, расположенное в ТЦ, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную посадочную зону может оказывать услуги общественного питания на своей территории. Также свободно может работать предприятие, расположенное в формате "островок" в ТЦ.При этом, в ответе штаба на вопрос, может ли предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, работать на вынос и доставку, сообщается, что "Может только на доставку".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рестораны, москва, общество
В оперштабе уточнили правила для общепита в московских фудкортах
12:38 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКафе в торговом центре на улице Гаврикова в Москве, закрытие из-за коронавирусных ограничений
Кафе в торговом центре на улице Гаврикова в Москве, закрытие из-за коронавирусных ограничений - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оперштаб заявил, что общепит в московских фудкортах может работать только на доставку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания, расположенные на фудкортах в Москве, могут работать только на доставку, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столицы в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.
Отмечается, что предприятие общественного питания, расположенное в ТЦ, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную посадочную зону может оказывать услуги общественного питания на своей территории. Также свободно может работать предприятие, расположенное в формате "островок" в ТЦ.
При этом, в ответе штаба на вопрос, может ли предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, работать на вынос и доставку, сообщается, что "Может только на доставку".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:10
Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм
 
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