https://ria.ru/20210622/moskva-1738057830.html

Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку

Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку - РИА Новости, 22.06.2021

Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку

Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:28

2021-06-22T12:28

2021-06-22T12:28

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников (на удаленку). Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", - говорится в сообщении.Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.

https://ria.ru/20210612/udalenka-1736756929.html

https://ria.ru/20210622/narusheniya-1738049763.html

москва

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество