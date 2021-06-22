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Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку
Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку - РИА Новости, 22.06.2021
Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку
Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:28
2021-06-22T12:28
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников (на удаленку). Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", - говорится в сообщении.Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.
https://ria.ru/20210612/udalenka-1736756929.html
https://ria.ru/20210622/narusheniya-1738049763.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
Столичный оперштаб рекомендовал перевести часть работников на удаленку
12:28 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПустой офис компании Unilever в Москве
Пустой офис компании Unilever в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В столичном оперштабе рекомендовали перевести не менее 30% работников на удаленную работу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников (на удаленку). Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", - говорится в сообщении.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 15:07Распространение коронавируса
Собянин рекомендовал перевести сотрудников на удаленку
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия - может присутствовать максимум одна тысяча человек.
Проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в метро - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 11:50Распространение коронавируса
В Москве выявили почти 20 тысяч нарушений мер по коронавирусу с 9 июня
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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