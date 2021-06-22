https://ria.ru/20210622/moskva-1738043060.html

Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году

Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году - РИА Новости, 22.06.2021

Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году

Около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года - как за счет бюджета, так и средств инвесторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:20

2021-06-22T11:20

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стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года - как за счет бюджета, так и средств инвесторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."Строительство социальных объектов остается приоритетным направление градостроительного развития столицы. За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию около 200 объектов социнфраструктуры. Их большая часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят и инвесторы", – сказал Бочкарёв.По его словам, 45 объектов будут построены в сфере здравоохранения, что особенно важно на фоне борьбы с COVID-19. Также в планах возведение 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 объектов спорта.Заммэра напомнил, что с начала 2021 года уже сдали более 20 социальных объектов на 120 тысяч "квадратов": восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и два культурных объекта.

https://ria.ru/20210621/tekhnopark-1737882298.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва