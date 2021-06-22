Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/moskva-1738043060.html
Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году
Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году - РИА Новости, 22.06.2021
Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году
Около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года - как за счет бюджета, так и средств инвесторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:20
2021-06-22T11:20
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190809_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_bb569c7ac570f8169c563713a9107e54.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года - как за счет бюджета, так и средств инвесторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."Строительство социальных объектов остается приоритетным направление градостроительного развития столицы. За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию около 200 объектов социнфраструктуры. Их большая часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят и инвесторы", – сказал Бочкарёв.По его словам, 45 объектов будут построены в сфере здравоохранения, что особенно важно на фоне борьбы с COVID-19. Также в планах возведение 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 объектов спорта.Заммэра напомнил, что с начала 2021 года уже сдали более 20 социальных объектов на 120 тысяч "квадратов": восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и два культурных объекта.
https://ria.ru/20210621/tekhnopark-1737882298.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190809_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_bd8d7183172add05ad5ef4f52740430b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Бочкарев: двести социальных объектов возведут в Москве к 2023 году
11:20 22.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Заммэра Москвы Бочкарев: к 2023 году в Москве возведут двести социальных объектов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года - как за счет бюджета, так и средств инвесторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"Строительство социальных объектов остается приоритетным направление градостроительного развития столицы. За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию около 200 объектов социнфраструктуры. Их большая часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят и инвесторы", – сказал Бочкарёв.
По его словам, 45 объектов будут построены в сфере здравоохранения, что особенно важно на фоне борьбы с COVID-19. Также в планах возведение 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 объектов спорта.
Заммэра напомнил, что с начала 2021 года уже сдали более 20 социальных объектов на 120 тысяч "квадратов": восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и два культурных объекта.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 12:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы построят новый технопарк
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
Лента новостейМолния