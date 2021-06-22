https://ria.ru/20210622/moshenniki-1738011565.html
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов - РИА Новости, 22.06.2021
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:05
2021-06-22T05:05
2021-06-22T07:44
россия
visa, inc.
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/09/1556470967_0:93:3000:1781_1920x0_80_0_0_d575aafb90e024a230b24ba88227264d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставших дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с "социальными инженерами" повышение финансовой грамотности держателей карт. "Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", - отметил он.
https://ria.ru/20210621/moshenniki-1737945081.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/moshennik-1737540350.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/09/1556470967_252:0:2749:1873_1920x0_80_0_0_20995ffb869bd428267caff260275cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, visa, inc., общество
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
05:05 22.06.2021 (обновлено: 07:44 22.06.2021)
Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa
в России
Михаил Бернер.
"В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот", - отметил Бернер.
Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.
Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставших дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.
Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с "социальными инженерами" повышение финансовой грамотности держателей карт. "Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", - отметил он.