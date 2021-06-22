https://ria.ru/20210622/moshenniki-1738011565.html

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов - РИА Новости, 22.06.2021

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов

Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:05

2021-06-22T05:05

2021-06-22T07:44

россия

visa, inc.

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставших дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с "социальными инженерами" повышение финансовой грамотности держателей карт. "Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", - отметил он.

https://ria.ru/20210621/moshenniki-1737945081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/moshennik-1737540350.html

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россия, visa, inc., общество