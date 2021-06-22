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Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов - РИА Новости, 22.06.2021
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:05
2021-06-22T07:44
россия
visa, inc.
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставших дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с "социальными инженерами" повышение финансовой грамотности держателей карт. "Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", - отметил он.
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60
россия, visa, inc., общество
Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов
05:05 22.06.2021 (обновлено: 07:44 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковская карта платежной системы VISA
Банковская карта платежной системы VISA - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью "беспроцентных" кредитов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
"В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот", - отметил Бернер.
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Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют информацию для списания средств.
Выросло и число фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставших дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.
Бернер назвал самым эффективным способом борьбы с "социальными инженерами" повышение финансовой грамотности держателей карт. "Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством", - отметил он.
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