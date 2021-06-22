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Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов
Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов - РИА Новости, 22.06.2021
Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов
Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:27
2021-06-22T10:27
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр козлов (глава минприроды)
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что кабмин внесет его в Госдуму до конца этого года, сообщили РИА Новости в ведомстве."Мы поправки в закон ("О недрах" - ред.) подготовили. Предлагаем дать возможность в упрощенном порядке добывать полезные ископаемые из отходов недропользования. Поправки в части использования вскрышных пород и отдельных отходов 5 класса опасности планируем внести в Думу до конца года. Самое главное, что даст этот закон - объём захоронений отходов недропользования будет значительно сокращен, а в отношении вскрышных пород фактически нивелирован", - сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Как пояснили в пресс-службе ведомства, в России ежегодно появляется 7,7 миллиарда тонн промышленных отходов, в том числе 7,2 миллиарда тонн - отходы от добычи полезных ископаемых. Из них порядка 85% - вскрышные породы, которые извлекаются для получения доступа к рудоносным породам. Более 80% вскрышных пород превращается в отходы.Тем не менее, в зарубежной практике такие отходы используются для строительства дорог, заполнения горных выработок и добычи остаточных полезных ископаемых. Так, в некоторых странах из горных отходов получают более 40% годового объема меди и 35% золота. В России же такая практика отсутствует, в том числе из-за нормативных ограничений.Если поправки примут, то в России появится учет полезных ископаемых в отходах недропользования, включая потенциальную оценку их объемов и вовлечение в переработку с извлечением минерального сырья.
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минприроды), общество
Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов
10:27 22.06.2021
 
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© РИА Новости / Егор Еремов
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Минприроды подготовило поправки, позволяющие добывать ископаемые из отходов недропользования

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что кабмин внесет его в Госдуму до конца этого года, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Мы поправки в закон ("О недрах" - ред.) подготовили. Предлагаем дать возможность в упрощенном порядке добывать полезные ископаемые из отходов недропользования. Поправки в части использования вскрышных пород и отдельных отходов 5 класса опасности планируем внести в Думу до конца года. Самое главное, что даст этот закон - объём захоронений отходов недропользования будет значительно сокращен, а в отношении вскрышных пород фактически нивелирован", - сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
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Как пояснили в пресс-службе ведомства, в России ежегодно появляется 7,7 миллиарда тонн промышленных отходов, в том числе 7,2 миллиарда тонн - отходы от добычи полезных ископаемых. Из них порядка 85% - вскрышные породы, которые извлекаются для получения доступа к рудоносным породам. Более 80% вскрышных пород превращается в отходы.
Тем не менее, в зарубежной практике такие отходы используются для строительства дорог, заполнения горных выработок и добычи остаточных полезных ископаемых. Так, в некоторых странах из горных отходов получают более 40% годового объема меди и 35% золота. В России же такая практика отсутствует, в том числе из-за нормативных ограничений.
"Залежи "мёртвого груза" можно вовлечь обратно в оборот. Надо просто законодательно определить правовой статус вскрышных пород обособленно от отходов", - прокомментировали в министерстве.
Если поправки примут, то в России появится учет полезных ископаемых в отходах недропользования, включая потенциальную оценку их объемов и вовлечение в переработку с извлечением минерального сырья.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр Козлов (глава Минприроды)Общество
 
 
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