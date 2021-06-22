https://ria.ru/20210622/minprirody-1738030738.html

Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов

Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов - РИА Новости, 22.06.2021

Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов

Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:27

2021-06-22T10:27

2021-06-22T10:27

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр козлов (глава минприроды)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734998243_0:89:3144:1858_1920x0_80_0_0_edd4b11b8a0aef6b39582d6c81291697.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что кабмин внесет его в Госдуму до конца этого года, сообщили РИА Новости в ведомстве."Мы поправки в закон ("О недрах" - ред.) подготовили. Предлагаем дать возможность в упрощенном порядке добывать полезные ископаемые из отходов недропользования. Поправки в части использования вскрышных пород и отдельных отходов 5 класса опасности планируем внести в Думу до конца года. Самое главное, что даст этот закон - объём захоронений отходов недропользования будет значительно сокращен, а в отношении вскрышных пород фактически нивелирован", - сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Как пояснили в пресс-службе ведомства, в России ежегодно появляется 7,7 миллиарда тонн промышленных отходов, в том числе 7,2 миллиарда тонн - отходы от добычи полезных ископаемых. Из них порядка 85% - вскрышные породы, которые извлекаются для получения доступа к рудоносным породам. Более 80% вскрышных пород превращается в отходы.Тем не менее, в зарубежной практике такие отходы используются для строительства дорог, заполнения горных выработок и добычи остаточных полезных ископаемых. Так, в некоторых странах из горных отходов получают более 40% годового объема меди и 35% золота. В России же такая практика отсутствует, в том числе из-за нормативных ограничений.Если поправки примут, то в России появится учет полезных ископаемых в отходах недропользования, включая потенциальную оценку их объемов и вовлечение в переработку с извлечением минерального сырья.

https://ria.ru/20200617/1573070540.html

https://ria.ru/20180913/1528460600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минприроды), общество