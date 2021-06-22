Минприроды подготовило закон, позволяющий уменьшить объем промотходов
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЖенщина считает вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Минприроды подготовило поправки, позволяющие добывать ископаемые из отходов недропользования
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минприроды подготовило поправки в федеральный закон "О недрах", который позволит добывать полезные ископаемые из отходов недропользования, и планирует, что кабмин внесет его в Госдуму до конца этого года, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Мы поправки в закон ("О недрах" - ред.) подготовили. Предлагаем дать возможность в упрощенном порядке добывать полезные ископаемые из отходов недропользования. Поправки в части использования вскрышных пород и отдельных отходов 5 класса опасности планируем внести в Думу до конца года. Самое главное, что даст этот закон - объём захоронений отходов недропользования будет значительно сокращен, а в отношении вскрышных пород фактически нивелирован", - сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
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Как пояснили в пресс-службе ведомства, в России ежегодно появляется 7,7 миллиарда тонн промышленных отходов, в том числе 7,2 миллиарда тонн - отходы от добычи полезных ископаемых. Из них порядка 85% - вскрышные породы, которые извлекаются для получения доступа к рудоносным породам. Более 80% вскрышных пород превращается в отходы.
Тем не менее, в зарубежной практике такие отходы используются для строительства дорог, заполнения горных выработок и добычи остаточных полезных ископаемых. Так, в некоторых странах из горных отходов получают более 40% годового объема меди и 35% золота. В России же такая практика отсутствует, в том числе из-за нормативных ограничений.
"Залежи "мёртвого груза" можно вовлечь обратно в оборот. Надо просто законодательно определить правовой статус вскрышных пород обособленно от отходов", - прокомментировали в министерстве.
Если поправки примут, то в России появится учет полезных ископаемых в отходах недропользования, включая потенциальную оценку их объемов и вовлечение в переработку с извлечением минерального сырья.