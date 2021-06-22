Противник вакцинации "заминировал" здание Мосгордумы
12:45 22.06.2021 (обновлено: 12:54 22.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В понедельник противник вакцинации сообщил о готовящемся взрыве в здании Мосгордумы
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Противник вакцинации от коронавируса "заминировал" в понедельник здание Московской городской думы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что днем 21 июня на электронную почту Мосгордумы поступило анонимное сообщение о готовящемся взрыве в здании.
"В частности, в сообщении говорилось, что в здании Мосгордумы заложена бомба. При этом в 13.08 (мск) на администрацию системы 112 пришло сообщение с текстом: "Мосгордума заминирована, если не будет отменена обязательная вакцинация, мы взорвем Мосгордуму". На место незамедлительно выехал наряд со служебной собакой, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.