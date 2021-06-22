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В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия
В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия - РИА Новости, 22.06.2021
В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия
Массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время, сообщает региональный... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:33
2021-06-22T20:33
2021-06-22T20:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом."В Карелии отменяются все массовые развлекательные и праздничные мероприятия, в том числе празднования Дня города в Петрозаводске. Решение принято сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом", - сказано в сообщении.Также в сообщении сказано, что будет ограничено количество участников всех массовых мероприятий на открытом воздухе до числа не более 100 человек. "Распоряжение глава Карелии подпишет в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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петрозаводск, республика карелия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия
20:33 22.06.2021 (обновлено: 20:42 22.06.2021)
Власти Карелии заявили об отмене массовых развлекательных мероприятий из-за коронавируса