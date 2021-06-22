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В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия

В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия - РИА Новости, 22.06.2021

В Карелии отменили массовые развлекательные мероприятия

Массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время, сообщает региональный... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:33

2021-06-22T20:33

2021-06-22T20:42

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Массовые развлекательные и праздничные мероприятия отменяются в Карелии, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом."В Карелии отменяются все массовые развлекательные и праздничные мероприятия, в том числе празднования Дня города в Петрозаводске. Решение принято сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом", - сказано в сообщении.Также в сообщении сказано, что будет ограничено количество участников всех массовых мероприятий на открытом воздухе до числа не более 100 человек. "Распоряжение глава Карелии подпишет в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

петрозаводск

республика карелия

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