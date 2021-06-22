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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/meropriyatiya-1738146234.html
В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия
В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия - РИА Новости, 22.06.2021
В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия
Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал врио... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:40
2021-06-22T19:48
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коронавирус в россии
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коронавирусы
республика северная осетия - алания
здоровье - общество
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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.Согласно документу, в регионе приостанавливают проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, танцплощадок, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.Заведениям общественного питания региона рекомендовано установить режим работы с 6.00 до 23.00, за исключением заведений, работающих на вынос.Кроме того, заполняемость кинотеатров, концертных и театральных залов ограничивается 50%, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из числа лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.С начала пандемии в Северной Осетии заболело коронавирусом 17 208 человек, выздоровели 16 798 человек, скончались 227 пациентов с COVID-19. В стационарах сейчас находится 301 пациент, из них 44 в реанимации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика северная осетия - алания, здоровье - общество, общество
В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия
19:40 22.06.2021 (обновлено: 19:48 22.06.2021)
 
© vladikavkaz.osetia.ruВладикавказ. Площадь фонтанов
Владикавказ. Площадь фонтанов
© vladikavkaz.osetia.ru

Врио главы Северной Осетии выпустил указ о запрете на проведение массовых мероприятий

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.
Согласно документу, в регионе приостанавливают проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, танцплощадок, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.
Заведениям общественного питания региона рекомендовано установить режим работы с 6.00 до 23.00, за исключением заведений, работающих на вынос.
Кроме того, заполняемость кинотеатров, концертных и театральных залов ограничивается 50%, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из числа лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
С начала пандемии в Северной Осетии заболело коронавирусом 17 208 человек, выздоровели 16 798 человек, скончались 227 пациентов с COVID-19. В стационарах сейчас находится 301 пациент, из них 44 в реанимации.
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