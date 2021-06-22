https://ria.ru/20210622/meropriyatiya-1738146234.html

В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия

В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия - РИА Новости, 22.06.2021

В Северной Осетии запретили проводить массовые мероприятия

Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал врио... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:40

2021-06-22T19:40

2021-06-22T19:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

республика северная осетия - алания

здоровье - общество

общество

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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Меняйло.Согласно документу, в регионе приостанавливают проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, танцплощадок, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.Заведениям общественного питания региона рекомендовано установить режим работы с 6.00 до 23.00, за исключением заведений, работающих на вынос.Кроме того, заполняемость кинотеатров, концертных и театральных залов ограничивается 50%, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из числа лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.С начала пандемии в Северной Осетии заболело коронавирусом 17 208 человек, выздоровели 16 798 человек, скончались 227 пациентов с COVID-19. В стационарах сейчас находится 301 пациент, из них 44 в реанимации.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738091108.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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