https://ria.ru/20210622/merkel-1738082856.html

Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период

Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период - РИА Новости, 22.06.2021

Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период

Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:34

2021-06-22T14:34

2021-06-22T23:49

ангела меркель

франция

германия

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БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник."Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути", — отметила канцлер, добавив, что по данному вопросу в ЕС существуют противоречия, например, с Францией, которая поддерживает атомную энергетику.Меркель также призвала "рассчитать точный прогноз энергопотребления на 2030 год", по ее словам, сегодняшний анализ "не очень основателен". В частности, по словам канцлера, в нем не учтено влияние распространения электромобилей и использования существенно большего количества компьютеров. Речь идет о значительном расширении существующих энергосетей, "в следующие годы мы выделим гигантские суммы" на инвестиции в сфере высоких технологий, сказала Меркель.Канцлер добавила, что экономика ФРГ восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, быстрее, чем другие страны ЕС.

https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html

https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733501429.html

франция

германия

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ангела меркель, франция, германия, в мире