https://ria.ru/20210622/merkel-1738082856.html
Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период
Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период - РИА Новости, 22.06.2021
Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период
Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:34
2021-06-22T14:34
2021-06-22T23:49
ангела меркель
франция
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0ca6682639d1e52406888c344f4612c.jpg
БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник."Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути", — отметила канцлер, добавив, что по данному вопросу в ЕС существуют противоречия, например, с Францией, которая поддерживает атомную энергетику.Меркель также призвала "рассчитать точный прогноз энергопотребления на 2030 год", по ее словам, сегодняшний анализ "не очень основателен". В частности, по словам канцлера, в нем не учтено влияние распространения электромобилей и использования существенно большего количества компьютеров. Речь идет о значительном расширении существующих энергосетей, "в следующие годы мы выделим гигантские суммы" на инвестиции в сфере высоких технологий, сказала Меркель.Канцлер добавила, что экономика ФРГ восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, быстрее, чем другие страны ЕС.
https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html
https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733501429.html
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bf57bb95671ed6db694b1d6b0ea5e79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, франция, германия, в мире
Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период
14:34 22.06.2021 (обновлено: 23:49 22.06.2021)
Меркель оценила значение газа для немецкой экономики на переходный период