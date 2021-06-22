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Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"
Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки" - РИА Новости, 22.06.2021
Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"
Сотрудники природного парка "Ергаки" в Красноярском крае после многочасового преследования застрелили убившего подростка медведя-людоеда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:14
2021-06-22T09:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники природного парка "Ергаки" в Красноярском крае после многочасового преследования застрелили убившего подростка медведя-людоеда, сообщает пресс-служба дирекции парка.В результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина. По данному факту ГСУСК региона начало доследственную проверку.По данным администрации природного парка, в понедельник в 21.30 (17.30 мск) в его дирекцию поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей о нападении медведя на их работника. Поисково-спасательная группа в составе сотрудника МЧС, полиции, госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным выдвинулись на место происшествия в район ручья Медвежий, где было обнаружено тело погибшего и один пострадавший."Сразу же госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", - говорится в сообщении.По мнению директора парка, произошедшее случилось вследствие нескольких причин: во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться, во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.Дирекция убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам парка, не ходить в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка о всех случаях появления медведей.
https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия
Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"
09:14 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид с перевала Кулумыс на горную тайгу в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в природном парке Ергаки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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В Красноярском крае инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники природного парка "Ергаки" в Красноярском крае после многочасового преследования застрелили убившего подростка медведя-людоеда, сообщает пресс-служба дирекции парка.
В результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина. По данному факту ГСУСК региона начало доследственную проверку.
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По данным администрации природного парка, в понедельник в 21.30 (17.30 мск) в его дирекцию поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей о нападении медведя на их работника. Поисково-спасательная группа в составе сотрудника МЧС, полиции, госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным выдвинулись на место происшествия в район ручья Медвежий, где было обнаружено тело погибшего и один пострадавший.
"Сразу же госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", - говорится в сообщении.
По мнению директора парка, произошедшее случилось вследствие нескольких причин: во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться, во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.
Дирекция убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам парка, не ходить в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка о всех случаях появления медведей.
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