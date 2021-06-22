https://ria.ru/20210622/medved-1738023222.html

Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"

Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки" - РИА Новости, 22.06.2021

Инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в парке "Ергаки"

Сотрудники природного парка "Ергаки" в Красноярском крае после многочасового преследования застрелили убившего подростка медведя-людоеда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:14

2021-06-22T09:14

2021-06-22T09:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577671480_234:0:3875:2048_1920x0_80_0_0_8b52bf5c6c29cd8220a60c5f9f21e3a4.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники природного парка "Ергаки" в Красноярском крае после многочасового преследования застрелили убившего подростка медведя-людоеда, сообщает пресс-служба дирекции парка.В результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина. По данному факту ГСУСК региона начало доследственную проверку.По данным администрации природного парка, в понедельник в 21.30 (17.30 мск) в его дирекцию поступило сообщение от сотрудника одного из палаточных лагерей о нападении медведя на их работника. Поисково-спасательная группа в составе сотрудника МЧС, полиции, госинспекторов во главе с директором парка Игорем Грязиным выдвинулись на место происшествия в район ручья Медвежий, где было обнаружено тело погибшего и один пострадавший."Сразу же госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", - говорится в сообщении.По мнению директора парка, произошедшее случилось вследствие нескольких причин: во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться, во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.Дирекция убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам парка, не ходить в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка о всех случаях появления медведей.

https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html

https://ria.ru/20190813/1557432525.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия