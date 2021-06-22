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Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска
Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе летних каникул намерена совмещать работу с отпуском, если получится, купить путевку, возможно, и получить... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:15
2021-06-22T12:15
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе летних каникул намерена совмещать работу с отпуском, если получится, купить путевку, возможно, и получить туристический кешбэк."Буду осваивать просторы нашего отечества, совмещать работу и отдых", - сказала сенатор журналистам во вторник."Может быть, можно получить кешбэк, если получится купить путевку, буду развивать отечественный туризм", - добавила она.
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валентина матвиенко, общество
Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска
12:15 22.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Матвиенко во время летних каникул намерена совмещать работу с отпуском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе летних каникул намерена совмещать работу с отпуском, если получится, купить путевку, возможно, и получить туристический кешбэк.
"Буду осваивать просторы нашего отечества, совмещать работу и отдых", - сказала сенатор журналистам во вторник.
"Может быть, можно получить кешбэк, если получится купить путевку, буду развивать отечественный туризм", - добавила она.
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