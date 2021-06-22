https://ria.ru/20210622/matvienko-1738055633.html

Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска

Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко намерена совмещать работу с отдыхом во время отпуска

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе летних каникул намерена совмещать работу с отпуском, если получится, купить путевку, возможно, и получить... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:15

2021-06-22T12:15

2021-06-22T12:15

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе летних каникул намерена совмещать работу с отпуском, если получится, купить путевку, возможно, и получить туристический кешбэк."Буду осваивать просторы нашего отечества, совмещать работу и отдых", - сказала сенатор журналистам во вторник."Может быть, можно получить кешбэк, если получится купить путевку, буду развивать отечественный туризм", - добавила она.

https://ria.ru/20210622/otpusk-1738019435.html

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валентина матвиенко, общество