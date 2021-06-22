https://ria.ru/20210622/lechenie-1738029061.html
СК потребовал отправить на лечение жительницу Орска, зарезавшую внучку
СК потребовал отправить на лечение жительницу Орска, зарезавшую внучку - РИА Новости, 22.06.2021
СК потребовал отправить на лечение жительницу Орска, зарезавшую внучку
Следствие требует принудительно лечить в психиатрической больнице женщину, изрезавшую свою двухлетнюю внучку ножом и выставившую внука босым на улицу в морозную РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:11
2021-06-22T10:11
2021-06-22T10:11
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оренбургская область
орск
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УФА, 22 июн – РИА Новости. Следствие требует принудительно лечить в психиатрической больнице женщину, изрезавшую свою двухлетнюю внучку ножом и выставившую внука босым на улицу в морозную ночь в Орске, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.По данным следствия, 60-летняя жительница Орска, страдающая психическими расстройствами, поздним вечером 7 февраля 2021 года, действуя с особой жестокостью, нанесла двухлетней внучке не менее 17 ударов ножом на глазах ее старшего брата. Девочка скончалась."После причинения смерти малолетней фигурантка отправила своего 6-летнего внука в зимний период времени на улицу без верхней сезонной одежды, обуви и носков, то есть поставила его в опасное для жизни и здоровья состояние. В дальнейшем ему была своевременно оказана помощь посторонними лицами", - говорится в сообщении СУСК.В следственном управлении РИА Новости пояснили, что родители оставили своих детей бабушке на время, пока были на работе.Отмечается, что в ходе предварительного следствия в отношении женщины проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского", по результатам которой установлено, что в силу имеющихся психических расстройств она на момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости и нуждалась в психиатрической помощи."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительной меры медицинского характера и последующей передачи в суд", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210613/delo-1736840561.html
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россия, оренбургская область, орск, происшествия
СК потребовал отправить на лечение жительницу Орска, зарезавшую внучку
СК потребовал отправить на принудительное лечение жительницу Орска, зарезавшую внучку
УФА, 22 июн – РИА Новости.
Следствие требует принудительно лечить в психиатрической больнице женщину, изрезавшую свою двухлетнюю внучку ножом и выставившую внука босым на улицу в морозную ночь в Орске
, сообщает СУСК РФ
по Оренбургской области
.
По данным следствия, 60-летняя жительница Орска, страдающая психическими расстройствами, поздним вечером 7 февраля 2021 года, действуя с особой жестокостью, нанесла двухлетней внучке не менее 17 ударов ножом на глазах ее старшего брата. Девочка скончалась.
"После причинения смерти малолетней фигурантка отправила своего 6-летнего внука в зимний период времени на улицу без верхней сезонной одежды, обуви и носков, то есть поставила его в опасное для жизни и здоровья состояние. В дальнейшем ему была своевременно оказана помощь посторонними лицами", - говорится в сообщении СУСК.
В следственном управлении РИА Новости пояснили, что родители оставили своих детей бабушке на время, пока были на работе.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия в отношении женщины проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского", по результатам которой установлено, что в силу имеющихся психических расстройств она на момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости и нуждалась в психиатрической помощи.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительной меры медицинского характера и последующей передачи в суд", - сообщает ведомство.