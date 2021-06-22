https://ria.ru/20210622/kurban-bayram-1738086025.html

Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан

Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан - РИА Новости, 22.06.2021

Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн, в Подмосковье... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:49

2021-06-22T14:49

2021-06-22T14:49

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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московская соборная мечеть

рушан аббясов

курбан-байрам

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн, в Подмосковье ограничения пока не вводили, но окончательное решение примут ближе к празднику, рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Мы уже продолжительное время находимся в режиме пандемии. В 2019-2020 годах Курбан- и Ураза-байрам прошли в онлайн-режиме. Мы искренне надеялись, что грядущий Курбан-байрам пройдет традиционно, верующие вместе совершат праздничную молитву, но текущая ситуация в Москве говорит о том, что и в этот раз нам придется провести лишь онлайн-трансляцию праздничного богослужения: молитвы и проповеди", - рассказал РИА новости зампредседателя ДУМ РФ, председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он обратил внимание на то, что массовые мероприятия в столице недавно были отменены, "вводятся более жесткие меры, людей призывают вакцинироваться". По его словам, до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч людей."В праздники в Московскую соборную мечеть приходило более 100 тысяч человек. Люди заполняли все пространство в мечети, выстраивались на прилегающих улицах. В таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно. Поэтому на Курбан-байрам доступ в мечети для верующих закрыт, молитвы в мечетях проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей", - пояснил муфтий.В остальное время, подчеркнул представитель ДУМ РФ, мечети работают в штатном режиме. "Доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки", - уточнил он.Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. "Сейчас процесс заклания организуется только за чертой города. Мы призываем верующих и там соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами. Ранее в честь Курбан-байрама мы устраивали в городских парках мероприятия и благотворительные акции. В этом году, предполагаю, их придется отменить. Но время еще есть: возможно, после вакцинации ситуация кардинально изменится", - заключил Аляутдинов.Зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов рассказал, что в Подмосковье ограничения на Курбан-байрам пока не озвучивали, но окончательное решение примут ближе к празднику."Рано еще говорить про Курбан-байрам, почти месяц впереди. Сейчас идет вакцинация, и ближе к празднику станет понятна эпидемическая обстановка. Мы будем принимать решение совместно с Роспотребнадзором и властями региона. Пока мы в Московской области все проводим с учетом всех санитарных норм: маски, дистанция, измерение температуры на входе. Пока у нас каких-то отмен нет", - сказал Аббясов.

https://ria.ru/20210618/mecheti-1737531229.html

https://ria.ru/20210615/namaz-1737107621.html

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737533021.html

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