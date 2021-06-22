Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/kurban-bayram-1738086025.html
Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан
Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан - РИА Новости, 22.06.2021
Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн, в Подмосковье... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:49
2021-06-22T14:49
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
московская соборная мечеть
рушан аббясов
курбан-байрам
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575203723_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1a2678e6c8b1f19a4fe5918d68efd85a.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн, в Подмосковье ограничения пока не вводили, но окончательное решение примут ближе к празднику, рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Мы уже продолжительное время находимся в режиме пандемии. В 2019-2020 годах Курбан- и Ураза-байрам прошли в онлайн-режиме. Мы искренне надеялись, что грядущий Курбан-байрам пройдет традиционно, верующие вместе совершат праздничную молитву, но текущая ситуация в Москве говорит о том, что и в этот раз нам придется провести лишь онлайн-трансляцию праздничного богослужения: молитвы и проповеди", - рассказал РИА новости зампредседателя ДУМ РФ, председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он обратил внимание на то, что массовые мероприятия в столице недавно были отменены, "вводятся более жесткие меры, людей призывают вакцинироваться". По его словам, до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч людей."В праздники в Московскую соборную мечеть приходило более 100 тысяч человек. Люди заполняли все пространство в мечети, выстраивались на прилегающих улицах. В таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно. Поэтому на Курбан-байрам доступ в мечети для верующих закрыт, молитвы в мечетях проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей", - пояснил муфтий.В остальное время, подчеркнул представитель ДУМ РФ, мечети работают в штатном режиме. "Доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки", - уточнил он.Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. "Сейчас процесс заклания организуется только за чертой города. Мы призываем верующих и там соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами. Ранее в честь Курбан-байрама мы устраивали в городских парках мероприятия и благотворительные акции. В этом году, предполагаю, их придется отменить. Но время еще есть: возможно, после вакцинации ситуация кардинально изменится", - заключил Аляутдинов.Зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов рассказал, что в Подмосковье ограничения на Курбан-байрам пока не озвучивали, но окончательное решение примут ближе к празднику."Рано еще говорить про Курбан-байрам, почти месяц впереди. Сейчас идет вакцинация, и ближе к празднику станет понятна эпидемическая обстановка. Мы будем принимать решение совместно с Роспотребнадзором и властями региона. Пока мы в Московской области все проводим с учетом всех санитарных норм: маски, дистанция, измерение температуры на входе. Пока у нас каких-то отмен нет", - сказал Аббясов.
https://ria.ru/20210618/mecheti-1737531229.html
https://ria.ru/20210615/namaz-1737107621.html
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737533021.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575203723_265:188:2745:2048_1920x0_80_0_0_e626b6268895d0690b7e84c7127d7aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, московская соборная мечеть, рушан аббясов, курбан-байрам, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ильдар аляутдинов, московская область (подмосковье)
Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан
14:49 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВерующий перед началом праздничной молитвы
Верующий перед началом праздничной молитвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Курбан-байрам, начинающийся 20 июля, в Москве пройдет без прихожан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн, в Подмосковье ограничения пока не вводили, но окончательное решение примут ближе к празднику, рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
Празднование Ураза-байрама в России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 11:21Религия и мировоззрение
Число прихожан в московских мечетях снизилось в разы
"Мы уже продолжительное время находимся в режиме пандемии. В 2019-2020 годах Курбан- и Ураза-байрам прошли в онлайн-режиме. Мы искренне надеялись, что грядущий Курбан-байрам пройдет традиционно, верующие вместе совершат праздничную молитву, но текущая ситуация в Москве говорит о том, что и в этот раз нам придется провести лишь онлайн-трансляцию праздничного богослужения: молитвы и проповеди", - рассказал РИА новости зампредседателя ДУМ РФ, председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Он обратил внимание на то, что массовые мероприятия в столице недавно были отменены, "вводятся более жесткие меры, людей призывают вакцинироваться". По его словам, до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч людей.
"В праздники в Московскую соборную мечеть приходило более 100 тысяч человек. Люди заполняли все пространство в мечети, выстраивались на прилегающих улицах. В таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно. Поэтому на Курбан-байрам доступ в мечети для верующих закрыт, молитвы в мечетях проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей", - пояснил муфтий.
В остальное время, подчеркнул представитель ДУМ РФ, мечети работают в штатном режиме. "Доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки", - уточнил он.
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:49Религия и мировоззрение
Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. "Сейчас процесс заклания организуется только за чертой города. Мы призываем верующих и там соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами. Ранее в честь Курбан-байрама мы устраивали в городских парках мероприятия и благотворительные акции. В этом году, предполагаю, их придется отменить. Но время еще есть: возможно, после вакцинации ситуация кардинально изменится", - заключил Аляутдинов.
Зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов рассказал, что в Подмосковье ограничения на Курбан-байрам пока не озвучивали, но окончательное решение примут ближе к празднику.
"Рано еще говорить про Курбан-байрам, почти месяц впереди. Сейчас идет вакцинация, и ближе к празднику станет понятна эпидемическая обстановка. Мы будем принимать решение совместно с Роспотребнадзором и властями региона. Пока мы в Московской области все проводим с учетом всех санитарных норм: маски, дистанция, измерение температуры на входе. Пока у нас каких-то отмен нет", - сказал Аббясов.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
18 июня, 11:30Религия и мировоззрение
Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМосковская соборная мечетьРушан АббясовКурбан-байрамФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ильдар АляутдиновМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния