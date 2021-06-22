https://ria.ru/20210622/kuban-1738116400.html

На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.06.2021

На Кубани объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до конца вторника ожидаются на Кубани, предупреждает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:57

2021-06-22T16:57

2021-06-22T16:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Сильные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до конца вторника ожидаются на Кубани, предупреждает ГУМЧС по региону."Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории Краснодарского края (кроме г. Сочи) 22 июня 2021 года... Сегодня, 22.06.2021, в период с 14.40-16.40 часов и до конца суток 22.06, местами в Краснодарском крае (исключая МО г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - сообщает ведомство со ссылкой на данные синоптиков.Спасатели рекомендуют оставаться в укрытии, в зоне "ветровой тени" и подальше от строений, деревьев, высотных объектов, а также внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.На минувшей неделе после ливня с градом в Павловском районе Кубани пострадали кровли школы, детского сада, дома культуры и музыкальной школы, 987 домовладений, порядка 500 гектаров посевов. В муниципалитете введен режим ЧС.

https://ria.ru/20210622/yalta-1738044156.html

сочи

краснодарский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия