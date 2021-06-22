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"Я умираю, но не сдаюсь!": 80 лет со дня штурма Брестской крепости
"Я умираю, но не сдаюсь!": 80 лет со дня штурма Брестской крепости - РИА Новости, 22.06.2021
"Я умираю, но не сдаюсь!": 80 лет со дня штурма Брестской крепости
В ночь на 22 июня на гарнизон Брестской крепости обрушился шквал артиллерийского огня.
2021-06-22T16:26
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На штурм немецкое командование бросило до 20 тысяч солдат и сильную артиллерию. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость. "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" – эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
«Я умираю, но не сдаюсь!»: 80 лет со дня штурма Брестской крепости
В ночь на 22 июня на гарнизон Брестской крепости обрушился шквал артиллерийского огня. На штурм немецкое командование бросило до 20 тысяч солдат и мощную артиллерию. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41» – эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
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60
видео, видео
"Я умираю, но не сдаюсь!": 80 лет со дня штурма Брестской крепости
В ночь на 22 июня на гарнизон Брестской крепости обрушился шквал артиллерийского огня.
2021-06-22T16:26
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"Я умираю, но не сдаюсь!": 80 лет со дня штурма Брестской крепости

16:26 22.06.2021
 
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В ночь на 22 июня на гарнизон Брестской крепости обрушился шквал артиллерийского огня.
На штурм немецкое командование бросило до 20 тысяч солдат и сильную артиллерию. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость. "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" – эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
 
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