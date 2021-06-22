https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html

На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID

На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID - РИА Новости, 22.06.2021

На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID

За прошедшую неделю количество коек в пяти больницах Вологодской области для коронавирусных больных увеличилось почти вдвое и будет увеличиваться дальше, если... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:08

2021-06-22T14:08

2021-06-22T14:08

вологодская область

коронавирус в россии

здоровье - общество

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. За прошедшую неделю количество коек в пяти больницах Вологодской области для коронавирусных больных увеличилось почти вдвое и будет увеличиваться дальше, если потребуется, заявил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Он обратил внимание на то, что в последнее время коронавирусная инфекция чаще фиксируется у людей трудоспособного возраста.Он призвал вологжане не забывать простые, но эффективные правила безопасности - это регулярное мытье рук, соблюдение безопасной дистанции и масочного режима в общественных местах.Кувшинников также сообщил, что в случае дальнейшего роста заболеваемости в области будут разворачиваться дополнительные места в моногоспиталях.

https://ria.ru/20210618/byudzhet-1737584332.html

вологодская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, вологодская область, олег кувшинников