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На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID
На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID - РИА Новости, 22.06.2021
На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID
За прошедшую неделю количество коек в пяти больницах Вологодской области для коронавирусных больных увеличилось почти вдвое и будет увеличиваться дальше, если... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:08
2021-06-22T14:08
вологодская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. За прошедшую неделю количество коек в пяти больницах Вологодской области для коронавирусных больных увеличилось почти вдвое и будет увеличиваться дальше, если потребуется, заявил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Он обратил внимание на то, что в последнее время коронавирусная инфекция чаще фиксируется у людей трудоспособного возраста.Он призвал вологжане не забывать простые, но эффективные правила безопасности - это регулярное мытье рук, соблюдение безопасной дистанции и масочного режима в общественных местах.Кувшинников также сообщил, что в случае дальнейшего роста заболеваемости в области будут разворачиваться дополнительные места в моногоспиталях.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, вологодская область, олег кувшинников

На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID

14:08 22.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. За прошедшую неделю количество коек в пяти больницах Вологодской области для коронавирусных больных увеличилось почти вдвое и будет увеличиваться дальше, если потребуется, заявил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
"По состоянию на 21 июня в монопрофильных госпиталях находятся 861 человек. По сравнению с началом июня число госпитализаций выросло в три раза. При этом растет число пациентов в тяжелом состоянии. По сравнению с началом месяца их стало больше почти в два раза. На 1 июня в наших пяти госпиталях было 56 тяжёлых больных, на сегодня уже 99 человек", - сообщил Кувшинников.
Он обратил внимание на то, что в последнее время коронавирусная инфекция чаще фиксируется у людей трудоспособного возраста.
"По мнению наших специалистов-эпидемиологов, это вызвано прежде всего наплевательским отношением граждан к своему здоровью", - сказал глава региона.
Он призвал вологжане не забывать простые, но эффективные правила безопасности - это регулярное мытье рук, соблюдение безопасной дистанции и масочного режима в общественных местах.
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Кувшинников также сообщил, что в случае дальнейшего роста заболеваемости в области будут разворачиваться дополнительные места в моногоспиталях.
"Никто без помощи не останется. Мы предоставим столько мест, сколько будет необходимо. Но хотелось, чтобы эти места не пригодились", - сказал губернатор.
 
Вологодская областьКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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