Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738146342.html
Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу
Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу - РИА Новости, 22.06.2021
Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу
Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса будет усилен в Самарской области, заявил во вторник... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:40
2021-06-22T19:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_0:22:2926:1668_1920x0_80_0_0_3e0107a272510742b8d9acc6784574a4.jpg
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса будет усилен в Самарской области, заявил во вторник губернатор Дмитрий Азаров."Целый ряд регионов уже принял специальные решения, в том числе и ограничительные. Большинство из них действует в Самарской области, мы их не отменяли. Взвешенно подходили к развитию ситуации и понимали, что негативные тенденции еще возможны… На мой взгляд, контроль за соблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб", - цитирует пресс-служба правительства слова Азарова, сказанные на областном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Понятно, сейчас тяжелее контролировать ситуацию. Высокие температуры атмосферного воздуха не располагают к ответственному отношению и защите себя от коронавируса, в том числе и ношения средств индивидуальной защиты… Мы должны тем не менее дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что в отличие от абсолютного большинства российских регионов Самарская область не отменяла ограничительных мер, таких как, например, перевод на удаленку 30% коллективов, а также беременных, запрет на посещение целого ряда учреждений людям старшего возраста, самоизоляцию жителей старше 65 лет, а также ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры."Всё это действовало и действует, и, вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области… Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка - у нас фактически 30 тысяч привитых начиная с четвертого квартала прошлого года", - сказал Азаров.Он считает необходимым рассмотреть возможность введения не только дополнительных ограничений, но и дополнительных стимулов по вакцинации. Азаров призвал всех глав муниципалитетов личным примером призывать жителей городов и районов прививаться от коронавируса, защищая свои семьи и общественное здоровье. По его словам, ближайшая поставка вакцины в регион намечена на среду, ежедневно наращиваются темпы вакцинации, работают стационарные, мобильные и круглосуточные пункты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/samara-1738141613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737980001.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_755de9a7942e880814748f5f6635fce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область
Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу
19:40 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Губернатор Самарской области Азаров заявил об усилении контроля за ограничениями по COVID-19

Читать ria.ru в
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса будет усилен в Самарской области, заявил во вторник губернатор Дмитрий Азаров.
"Целый ряд регионов уже принял специальные решения, в том числе и ограничительные. Большинство из них действует в Самарской области, мы их не отменяли. Взвешенно подходили к развитию ситуации и понимали, что негативные тенденции еще возможны… На мой взгляд, контроль за соблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб", - цитирует пресс-служба правительства слова Азарова, сказанные на областном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 19:00В России
В Самарском регионе объявлен высокий уровень погодной опасности
"Понятно, сейчас тяжелее контролировать ситуацию. Высокие температуры атмосферного воздуха не располагают к ответственному отношению и защите себя от коронавируса, в том числе и ношения средств индивидуальной защиты… Мы должны тем не менее дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в отличие от абсолютного большинства российских регионов Самарская область не отменяла ограничительных мер, таких как, например, перевод на удаленку 30% коллективов, а также беременных, запрет на посещение целого ряда учреждений людям старшего возраста, самоизоляцию жителей старше 65 лет, а также ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры.
Мужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 21:36В России
Врачи назвали оптимальное время для вакцинации против коронавируса
"Всё это действовало и действует, и, вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области… Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка - у нас фактически 30 тысяч привитых начиная с четвертого квартала прошлого года", - сказал Азаров.
Он считает необходимым рассмотреть возможность введения не только дополнительных ограничений, но и дополнительных стимулов по вакцинации. Азаров призвал всех глав муниципалитетов личным примером призывать жителей городов и районов прививаться от коронавируса, защищая свои семьи и общественное здоровье. По его словам, ближайшая поставка вакцины в регион намечена на среду, ежедневно наращиваются темпы вакцинации, работают стационарные, мобильные и круглосуточные пункты.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния