https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738146342.html

Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу

Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу - РИА Новости, 22.06.2021

Самарская область усилит контроль за ограничениями по коронавирусу

Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса будет усилен в Самарской области, заявил во вторник... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:40

2021-06-22T19:40

2021-06-22T19:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса будет усилен в Самарской области, заявил во вторник губернатор Дмитрий Азаров."Целый ряд регионов уже принял специальные решения, в том числе и ограничительные. Большинство из них действует в Самарской области, мы их не отменяли. Взвешенно подходили к развитию ситуации и понимали, что негативные тенденции еще возможны… На мой взгляд, контроль за соблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб", - цитирует пресс-служба правительства слова Азарова, сказанные на областном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Понятно, сейчас тяжелее контролировать ситуацию. Высокие температуры атмосферного воздуха не располагают к ответственному отношению и защите себя от коронавируса, в том числе и ношения средств индивидуальной защиты… Мы должны тем не менее дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что в отличие от абсолютного большинства российских регионов Самарская область не отменяла ограничительных мер, таких как, например, перевод на удаленку 30% коллективов, а также беременных, запрет на посещение целого ряда учреждений людям старшего возраста, самоизоляцию жителей старше 65 лет, а также ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры."Всё это действовало и действует, и, вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области… Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка - у нас фактически 30 тысяч привитых начиная с четвертого квартала прошлого года", - сказал Азаров.Он считает необходимым рассмотреть возможность введения не только дополнительных ограничений, но и дополнительных стимулов по вакцинации. Азаров призвал всех глав муниципалитетов личным примером призывать жителей городов и районов прививаться от коронавируса, защищая свои семьи и общественное здоровье. По его словам, ближайшая поставка вакцины в регион намечена на среду, ежедневно наращиваются темпы вакцинации, работают стационарные, мобильные и круглосуточные пункты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/samara-1738141613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737980001.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область