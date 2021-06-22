Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738138233.html
В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"
В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс" - РИА Новости, 22.06.2021
В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"
Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вызывающим беспокойство", сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:41
2021-06-22T19:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
европа
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_0:371:2884:1993_1920x0_80_0_0_def87b6c4d6af407df7162a96f0242a8.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вызывающим беспокойство", сообщил Минздрав страны.Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител."INSACOG сообщил, что штамм "дельта плюс" &lt;...&gt; имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", — говорится в сообщении Минздрава Индии.Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира."Дельта"-штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.Индийский штаммВсемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против мутации.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по состоянию на 18 июня у 90% заболевших COVID-19 нашли "дельта"-вариант.
https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738123465.html
европа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_046c52197a5695c313df3a2ec72b1ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, европа, индия, в мире
В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"
18:41 22.06.2021 (обновлено: 19:41 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Индия признала штамм коронавируса "дельта плюс" "вариантом, вызывающим беспокойство"

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вызывающим беспокойство", сообщил Минздрав страны.
Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.
Медицинские работники транспортируют мертвое тело в Дели - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00Наука
Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса
"INSACOG сообщил, что штамм "дельта плюс" <...> имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", — говорится в сообщении Минздрава Индии.
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.
"Дельта"-штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41

Индийский штамм

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против мутации.
Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.
Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по состоянию на 18 июня у 90% заболевших COVID-19 нашли "дельта"-вариант.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 17:23Распространение коронавируса
Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропаИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния