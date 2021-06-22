https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738138233.html

В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"

В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс" - РИА Новости, 22.06.2021

В Индии оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"

Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вызывающим беспокойство", сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:41

2021-06-22T18:41

2021-06-22T19:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вызывающим беспокойство", сообщил Минздрав страны.Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител."INSACOG сообщил, что штамм "дельта плюс" <...> имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", — говорится в сообщении Минздрава Индии.Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира."Дельта"-штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.Индийский штаммВсемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против мутации.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по состоянию на 18 июня у 90% заболевших COVID-19 нашли "дельта"-вариант.

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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коронавирус covid-19, европа, индия, в мире