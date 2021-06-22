https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738123465.html

Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса

Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса

Только 25 процентов жителей Москвы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:23

2021-06-22T17:23

2021-06-22T17:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только 25 процентов жителей Москвы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, к уханьскому штамму антитела имеют порядка 47 процентов москвичей."Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G. Необходимо, чтобы их было достаточно много", — объяснила Ракова.Ранее в мэрии заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в российской столице связан прежде всего с появлением нового индийского штамма. Из всех случаев заражения коронавирусом в столице около 90 процентов связаны именно с ним.Опасность этого варианта SARS-CoV-2 в том, что, по мнению ученых, у него есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html

москва

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