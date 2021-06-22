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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738123465.html
Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса
Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса
Только 25 процентов жителей Москвы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:23
2021-06-22T17:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только 25 процентов жителей Москвы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, к уханьскому штамму антитела имеют порядка 47 процентов москвичей."Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G. Необходимо, чтобы их было достаточно много", — объяснила Ракова.Ранее в мэрии заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в российской столице связан прежде всего с появлением нового индийского штамма. Из всех случаев заражения коронавирусом в столице около 90 процентов связаны именно с ним.Опасность этого варианта SARS-CoV-2 в том, что, по мнению ученых, у него есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва
Власти оценили иммунитет москвичей к индийскому штамму коронавируса
17:23 22.06.2021
 
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Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова оценила иммунитет горожан к индийскому штамму коронавируса

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только 25 процентов жителей Москвы обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, к уханьскому штамму антитела имеют порядка 47 процентов москвичей.
"Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G. Необходимо, чтобы их было достаточно много", — объяснила Ракова.
Ранее в мэрии заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в российской столице связан прежде всего с появлением нового индийского штамма. Из всех случаев заражения коронавирусом в столице около 90 процентов связаны именно с ним.
Опасность этого варианта SARS-CoV-2 в том, что, по мнению ученых, у него есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.
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