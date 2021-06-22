https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738106845.html

Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы

Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы - РИА Новости, 22.06.2021

Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы

За последние 3 недели число пациентов в Москве, переведенных из обычных больниц в ковидные, увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:25

2021-06-22T16:25

2021-06-22T16:28

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За последние 3 недели число пациентов в Москве, переведенных из обычных больниц в ковидные, увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, нередко больницы становятся очагами распространения коронавируса, так как у пациентов и так ослаблен иммунитет, поэтому в столице временно установили правила о плановой госпитализации либо вакцинированных, либо имеющих противопоказания на вакцинацию."У нас количество людей, которых мы ежедневно переводим из соматических стационаров после операций, после тяжелых состояний в ковидные стационары за последние три недели увеличилось более чем в 2 раза", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20210622/mery-1738091747.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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