https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738106845.html
Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы
Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы - РИА Новости, 22.06.2021
Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы
За последние 3 недели число пациентов в Москве, переведенных из обычных больниц в ковидные, увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:25
2021-06-22T16:25
2021-06-22T16:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За последние 3 недели число пациентов в Москве, переведенных из обычных больниц в ковидные, увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, нередко больницы становятся очагами распространения коронавируса, так как у пациентов и так ослаблен иммунитет, поэтому в столице временно установили правила о плановой госпитализации либо вакцинированных, либо имеющих противопоказания на вакцинацию."У нас количество людей, которых мы ежедневно переводим из соматических стационаров после операций, после тяжелых состояний в ковидные стационары за последние три недели увеличилось более чем в 2 раза", - сказала Ракова.
https://ria.ru/20210622/mery-1738091747.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова рассказала о переводах пациентов в ковидные больницы
16:25 22.06.2021 (обновлено: 16:28 22.06.2021)
Ракова заявила, что число переведенных в ковидные больницы пациентов выросло в два раза