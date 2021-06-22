https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738104676.html

В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации

В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации

Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:22

2021-06-22T16:22

2021-06-22T16:32

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

распространение коронавируса

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анастасия ракова

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общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что москвичи начали активнее записываться на прививку."Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады", - сказала Ракова.Она напомнила, что павильоны здоровья "Здоровая Москва" сейчас работают только на вакцинацию, время их работы увеличено до 20.00, но по факту они будут работать "до последнего клиента".

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество