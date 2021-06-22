https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738104676.html
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:22
2021-06-22T16:22
2021-06-22T16:32
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688650_140:481:2926:2048_1920x0_80_0_0_33dd113f2b426dd2b5c09b38bde7a56e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что москвичи начали активнее записываться на прививку."Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады", - сказала Ракова.Она напомнила, что павильоны здоровья "Здоровая Москва" сейчас работают только на вакцинацию, время их работы увеличено до 20.00, но по факту они будут работать "до последнего клиента".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688650_297:402:2492:2048_1920x0_80_0_0_ac4883e8ff00723487930908e0b1b0ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
16:22 22.06.2021 (обновлено: 16:32 22.06.2021)
В Москве работу некоторых пунктов вакцинации продлят до 22 часов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве
до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
в эфире телеканала "Россия 24"
.
Она отметила, что москвичи начали активнее записываться на прививку.
"Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады", - сказала Ракова.
Она напомнила, что павильоны здоровья "Здоровая Москва" сейчас работают только на вакцинацию, время их работы увеличено до 20.00, но по факту они будут работать "до последнего клиента".