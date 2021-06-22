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В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:22
2021-06-22T16:32
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что москвичи начали активнее записываться на прививку."Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады", - сказала Ракова.Она напомнила, что павильоны здоровья "Здоровая Москва" сейчас работают только на вакцинацию, время их работы увеличено до 20.00, но по факту они будут работать "до последнего клиента".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество
В Москве продлят работу некоторых пунктов вакцинации
16:22 22.06.2021 (обновлено: 16:32 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Москве работу некоторых пунктов вакцинации продлят до 22 часов

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Время работы некоторых пунктов вакцинации продлят в Москве до 22.00, в ближайшее время пункты откроются в 19 детских поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что москвичи начали активнее записываться на прививку.
"Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады", - сказала Ракова.
Она напомнила, что павильоны здоровья "Здоровая Москва" сейчас работают только на вакцинацию, время их работы увеличено до 20.00, но по факту они будут работать "до последнего клиента".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19ВакцинацияКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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