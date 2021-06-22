https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738097862.html

У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм - РИА Новости, 22.06.2021

У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, но прежде всего приходом нового штамма, сообщила заммэра Москвы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:48

2021-06-22T15:48

2021-06-22T16:31

распространение коронавируса

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россия

анастасия ракова

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москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, но прежде всего приходом нового штамма, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, когда такой рост - это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса, другой, "индийский" штамм", - заявила Ракова.Порядка 90% всех новых случаев заболевания COVID-19 в Москве связаны с индийским штаммом, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Как уже сейчас ясно от экспертов, он (индийский штамм - ред.) доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".В настоящее время в Москве на дому лечатся более 70% пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24"."На сегодняшний день на дому лечатся свыше 70% всех заболевших", - сказала Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об огромной динамике распространения коронавируса в городе, за считанные дни прирост заболевших вырос в три раза. По словам мэра, в Москве распространяется новый агрессивный штамм вируса, который более тяжело переносится и распространяется быстрее. В связи с этим столичные власти ввели ряд новых ограничительных мер, чтобы приостановить рост заболеваемости.

https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html

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коронавирус в россии, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва