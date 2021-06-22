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В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19
В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19
Для больных коронавирусом в Москве в настоящее время развернуто 20 тысяч коек, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:39
2021-06-22T14:39
2021-06-22T14:45
коронавирус covid-19
коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для больных коронавирусом в Москве в настоящее время развернуто 20 тысяч коек, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. И сегодня это 20 тысяч развернутых коек", - сказал Хрипун.Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала о том, что число коек для больных будет увеличено до 24 тысяч.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, департамент здравоохранения г. москвы, коронавирус в россии, москва
В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19
14:39 22.06.2021 (обновлено: 14:45 22.06.2021)
Депздрав сообщил, что количество мест для больных COVID-19 в Москве увеличили до 20 тысяч