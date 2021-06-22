https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083877.html

В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19

В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

В московских больницах увеличили количество мест для больных COVID-19

Для больных коронавирусом в Москве в настоящее время развернуто 20 тысяч коек, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:39

2021-06-22T14:39

2021-06-22T14:45

коронавирус covid-19

коронавирусы

департамент здравоохранения г. москвы

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для больных коронавирусом в Москве в настоящее время развернуто 20 тысяч коек, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. И сегодня это 20 тысяч развернутых коек", - сказал Хрипун.Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала о том, что число коек для больных будет увеличено до 24 тысяч.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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