Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:36
2021-06-22T15:06
алексей хрипун
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737589332_162:0:3018:1607_1920x0_80_0_0_2a3917dbd92be6d3ce6092434d75fd4d.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.Он отметил, что в течение последней недели количество новых случаев COVID-19 менялось от шести до девяти тысяч. Максимум — 9120, больше не регистрировали за все время ведения статистики по выявляемости инфекции. За минувшие сутки зафиксировали 6555 носителей коронавируса. Госпитализированы 1930 человек. На ИВЛ находится 641 пациент.Представитель депздрава отметил, что сейчас в Москве для пациентов с ковидом развернуты 20 тысяч коек. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала о том, что власти увеличат их количество до 24 тысяч.В то же время привились более двух миллионов человек. Хрипун заверил, что запасов препаратов хватит для всех. Накануне стало известно, что в Москве закончилась партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова, прививку которой можно было сделать всего в шести поликлиниках. Разработчики заверил, что ее поставки идут по плану.В целом власти планируют дополнительно распределить на борьбу с коронавирусом примерно 11 миллиардов рублей. Средства должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, гранты федеральным и частным организациям, привлеченным к госпитализации пациентов с коронавирусом.Кроме того, эти деньги планируют потратить на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований, оплату ставок дополнительно привлекаемого персонала в амбулатории, а также на закупку лекарств.
https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html
https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737589332_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_43faf68233e6982ceb9912f578efe757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей хрипун, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
14:36 22.06.2021 (обновлено: 15:06 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо "Красная Пресня"
Сотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо Красная Пресня - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

В Депздраве Москвы заявили, что снижение показателей по коронавирусу в выходные было временным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он отметил, что в течение последней недели количество новых случаев COVID-19 менялось от шести до девяти тысяч. Максимум — 9120, больше не регистрировали за все время ведения статистики по выявляемости инфекции.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 12:35Распространение коронавируса
В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян
За минувшие сутки зафиксировали 6555 носителей коронавируса. Госпитализированы 1930 человек. На ИВЛ находится 641 пациент.
Представитель депздрава отметил, что сейчас в Москве для пациентов с ковидом развернуты 20 тысяч коек. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала о том, что власти увеличат их количество до 24 тысяч.
В то же время привились более двух миллионов человек. Хрипун заверил, что запасов препаратов хватит для всех. Накануне стало известно, что в Москве закончилась партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова, прививку которой можно было сделать всего в шести поликлиниках. Разработчики заверил, что ее поставки идут по плану.
В целом власти планируют дополнительно распределить на борьбу с коронавирусом примерно 11 миллиардов рублей. Средства должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, гранты федеральным и частным организациям, привлеченным к госпитализации пациентов с коронавирусом.
Кроме того, эти деньги планируют потратить на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований, оплату ставок дополнительно привлекаемого персонала в амбулатории, а также на закупку лекарств.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 12:35Распространение коронавируса
В Кремле оценили слова Москальковой о дискриминации непривитых россиян
 
Распространение коронавирусаАлексей ХрипунКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния