https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html

Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.06.2021

Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:36

2021-06-22T14:36

2021-06-22T15:06

алексей хрипун

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.Он отметил, что в течение последней недели количество новых случаев COVID-19 менялось от шести до девяти тысяч. Максимум — 9120, больше не регистрировали за все время ведения статистики по выявляемости инфекции. За минувшие сутки зафиксировали 6555 носителей коронавируса. Госпитализированы 1930 человек. На ИВЛ находится 641 пациент.Представитель депздрава отметил, что сейчас в Москве для пациентов с ковидом развернуты 20 тысяч коек. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала о том, что власти увеличат их количество до 24 тысяч.В то же время привились более двух миллионов человек. Хрипун заверил, что запасов препаратов хватит для всех. Накануне стало известно, что в Москве закончилась партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова, прививку которой можно было сделать всего в шести поликлиниках. Разработчики заверил, что ее поставки идут по плану.В целом власти планируют дополнительно распределить на борьбу с коронавирусом примерно 11 миллиардов рублей. Средства должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, гранты федеральным и частным организациям, привлеченным к госпитализации пациентов с коронавирусом.Кроме того, эти деньги планируют потратить на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований, оплату ставок дополнительно привлекаемого персонала в амбулатории, а также на закупку лекарств.

https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html

https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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