https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.06.2021
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:36
2021-06-22T14:36
2021-06-22T15:06
алексей хрипун
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737589332_162:0:3018:1607_1920x0_80_0_0_2a3917dbd92be6d3ce6092434d75fd4d.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.Он отметил, что в течение последней недели количество новых случаев COVID-19 менялось от шести до девяти тысяч. Максимум — 9120, больше не регистрировали за все время ведения статистики по выявляемости инфекции. За минувшие сутки зафиксировали 6555 носителей коронавируса. Госпитализированы 1930 человек. На ИВЛ находится 641 пациент.Представитель депздрава отметил, что сейчас в Москве для пациентов с ковидом развернуты 20 тысяч коек. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала о том, что власти увеличат их количество до 24 тысяч.В то же время привились более двух миллионов человек. Хрипун заверил, что запасов препаратов хватит для всех. Накануне стало известно, что в Москве закончилась партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова, прививку которой можно было сделать всего в шести поликлиниках. Разработчики заверил, что ее поставки идут по плану.В целом власти планируют дополнительно распределить на борьбу с коронавирусом примерно 11 миллиардов рублей. Средства должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, гранты федеральным и частным организациям, привлеченным к госпитализации пациентов с коронавирусом.Кроме того, эти деньги планируют потратить на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований, оплату ставок дополнительно привлекаемого персонала в амбулатории, а также на закупку лекарств.
https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html
https://ria.ru/20210622/privivka-1738059312.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737589332_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_43faf68233e6982ceb9912f578efe757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей хрипун, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Депздрав оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
14:36 22.06.2021 (обновлено: 15:06 22.06.2021)
В Депздраве Москвы заявили, что снижение показателей по коронавирусу в выходные было временным
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Эпидемиологическая обстановка в столице остается сложной, снижение показателей на выходных было временным, сообщил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун
.
Он отметил, что в течение последней недели количество новых случаев COVID-19 менялось от шести до девяти тысяч. Максимум — 9120, больше не регистрировали за все время ведения статистики по выявляемости инфекции.
За минувшие сутки зафиксировали 6555 носителей коронавируса. Госпитализированы 1930 человек. На ИВЛ находится 641 пациент.
Представитель депздрава отметил, что сейчас в Москве
для пациентов с ковидом развернуты 20 тысяч коек. Ранее заммэра Анастасия Ракова
сообщала о том, что власти увеличат их количество до 24 тысяч.
В то же время привились более двух миллионов человек. Хрипун заверил, что запасов препаратов хватит для всех. Накануне стало известно, что в Москве закончилась партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова, прививку которой можно было сделать всего в шести поликлиниках. Разработчики заверил, что ее поставки идут по плану.
В целом власти планируют дополнительно распределить на борьбу с коронавирусом примерно 11 миллиардов рублей. Средства должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, гранты федеральным и частным организациям, привлеченным к госпитализации пациентов с коронавирусом.
Кроме того, эти деньги планируют потратить на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований, оплату ставок дополнительно привлекаемого персонала в амбулатории, а также на закупку лекарств.