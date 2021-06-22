Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738044557.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:25
2021-06-22T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_fa70a820b39841647635970fe61b5313.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%, 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09%", - говорится в сообщении.
республика ингушетия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_98a0909641104628655a5a6b2661968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, магаданская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:25 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Ингушетии и Северной Осетии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%, 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияМагаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
Лента новостейМолния