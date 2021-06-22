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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:25

2021-06-22T11:25

2021-06-22T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика ингушетия

магаданская область

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%, 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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