https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738041403.html

В России выявили 16 715 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 715 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021

В России выявили 16 715 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 16 715 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:17

2021-06-22T11:17

2021-06-22T12:08

распространение коронавируса

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 715 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 546 летальных исходов, из больниц выписали 11 117 пациентов.Накануне заболели 17 378 человек. Темп прироста сократился на 0,02% — до 0,31%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 6555. Днем ранее в столице фиксировали 7584, а на прошлой неделе показатель достиг максимума за время пандемии — 9120. В Московской области — 1871 (1811, на неделе также фиксировали максимум), в Санкт-Петербурге — 1065 (1046).Меньше всего новых случаев на Чукотке и Ненецком автономном округе — по четыре. В Магаданской области их семь, в Еврейской автономной области — девять. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.С начала пандемии заразились 5 350 919 человек, 4 889 450 пациентов выздоровели, 130 347 больных умерли.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 177,2 миллиона человек, умерли более 3,86 миллиона.

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

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