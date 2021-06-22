https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных - РИА Новости, 22.06.2021
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных
Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, которые встречается только у тех, кто привился, пишет Express. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:45
2021-06-22T09:45
2021-06-22T13:43
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, которые встречается только у тех, кто привился, пишет Express.По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, — у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а скорее простуды или аллергии. "Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — добавили исследователи.По словам ученых, люди, прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом, даже в легкой форме, называют одним из признаков болезни именно чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых — высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель."Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", — подытожили авторы исследования.Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.
https://ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737912650.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных
09:45 22.06.2021 (обновлено: 13:43 22.06.2021)
Обнаружен новый симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом
, которые встречается только у тех, кто привился, пишет Express
.
По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, — у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а скорее простуды или аллергии.
"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — добавили исследователи.
По словам ученых, люди, прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом, даже в легкой форме, называют одним из признаков болезни именно чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых — высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.
"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", — подытожили авторы исследования.
Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.