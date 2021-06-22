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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738007980.html
Инфекционист перечислил опасные симптомы индийского штамма COVID-19
Инфекционист перечислил опасные симптомы индийского штамма COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Инфекционист перечислил опасные симптомы индийского штамма COVID-19
Врачи назвали опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, об этом пишет британское издание Express. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:11
2021-06-22T03:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
весь мир
воз
европа
индия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врачи назвали опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, об этом пишет британское издание Express.Инфекционист Абдул Гафур отметил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2, который известен как индийский штамм, часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.Также у пациентов с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, больные жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка."Хитрый" штаммИндийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, но российская вакцина "Спутник V" дает достаточно высокий титр антител, чтобы защитить от всех известных мутаций, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - сказал Гинцбург.Он отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.Индийский штаммШтамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.Ранее были обнаружены три подвида этого штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.Свыше 90 странСвыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С соответствующим заявлением ранее выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.Представитель ВОЗ также подчеркнула, что существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "дельта" при прохождении полного курса вакцинации. Пока нет подтверждений, отметила специалист, что "дельта"-вариант вызывает увеличение смертности. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/indiya-1737358584.html
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, весь мир, воз, европа, индия
Инфекционист перечислил опасные симптомы индийского штамма COVID-19
03:11 22.06.2021 (обновлено: 03:35 22.06.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Инфекционист назвал опасные симптомы индийского штамма COVID-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врачи назвали опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, об этом пишет британское издание Express.
Инфекционист Абдул Гафур отметил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2, который известен как индийский штамм, часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.
Также у пациентов с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, больные жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.
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"Хитрый" штамм

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, но российская вакцина "Спутник V" дает достаточно высокий титр антител, чтобы защитить от всех известных мутаций, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов.
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Индийский штамм

Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
Ранее были обнаружены три подвида этого штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.
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Свыше 90 стран

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С соответствующим заявлением ранее выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По ее словам, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
Представитель ВОЗ также подчеркнула, что существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "дельта" при прохождении полного курса вакцинации. Пока нет подтверждений, отметила специалист, что "дельта"-вариант вызывает увеличение смертности. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургВесь мирВОЗЕвропаИндия
 
 
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