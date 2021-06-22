https://ria.ru/20210622/konferentsiya-1737903282.html

Московская конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 22.06.2021

Московская конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:53

2021-06-22T00:53

2021-06-22T00:53

россия

международная конференция по безопасности

одкб

справки

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Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. Организатором мероприятия является министерство обороны РФ.Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности".В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран: России, государств Европы и Азии, а также США и Канады.23-24 мая 2013 года министерство обороны Российской Федерации провело международную конференцию, главной темой которой стали "Военные и политические аспекты европейской безопасности".В рамках форума состоялся обмен мнениями по различным аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. Была дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности. На конференцию прибыли руководители оборонных ведомств европейских государств, международных организаций – НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ, а также авторитетные представители российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов. В 2014 году конференция получила свое нынешнее название. Форум прошел 23-24 мая и был посвящен вопросам укрепления глобальной безопасности и возможным путям решения существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, а также вокруг Афганистана. Отдельное внимание было уделено анализу феномена "цветных революций". С 2014 года от участия в мероприятии отказались представители западных стран. 16-17 апреля 2015 года состоялась четвертая Московская конференция по международной безопасности. Ее ключевые темы – современное состояние и новые вызовы глобальной безопасности, угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. В конференции приняли участие более 400 делегатов из 70 стран, 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств.Пятая Московская конференция по международной безопасности прошла 27-28 апреля 2016 года. Ее главной темой стала борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии. В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран. Шестая Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля 2017 года и была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. В ходе отдельных дискуссий были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии. Конференцию посетило более 700 гостей. В работе форума приняли участие представители 78 иностранных государств, среди них более 20 глав оборонных ведомств, генеральные секретари Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ), заместители генеральных секретарей Организации Объединенных Наций (ООН) и Лиги арабских государств (ЛАГ), вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК). Седьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 4-5 апреля 2018 года и была посвящена теме "Разгром ИГИЛ* в Сирии: итоги и перспективы установления мира в регионе". Центральной темой конференции стал разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделилась опытом борьбы с ИГИЛ*, оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.В повестку дня форума были включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия была посвящена обсуждению феномена "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач.Конференцию посетили более 850 делегатов из 95 государств. В работе форума приняли участие 30 глав военных ведомств, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности.Восьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 23-25 апреля 2019 года и была посвящена теме "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции". На повестку форума были вынесены глобальные и региональные вопросы безопасности в мире, проблемы стабилизации Ближневосточного региона и восстановления Сирии и Ирака, "цветные революции" и "гибридные" войны, противоракетная оборона, проблемы терроризма и незаконной миграции в Северной Африке, региональные аспекты безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке. В ходе нового дискуссионного формата форума, – "круглых столов", – участники форума обсудили современные подходы в сфере миротворчества и международного военного сотрудничества.Для участников форума была организована ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" (город Кубинка, Московская область). В форуме приняли участие более 1000 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств и представители экспертного сообщества из более ста государств мира, а также руководство международных организаций – СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ, МККК.В 2020 году конференция не проводилась и была отложена из-за пандемии до нормализации эпидемиологической обстановки.Девятая Московская конференция по международной безопасности пройдет в Москве 22-24 июня 2021 года.Пленарные заседания конференции будут посвящены стратегической стабильности и неконтролируемому распространению оружия массового поражения и средств его доставки, киберугрозам, проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и опасности начала там гонки вооружений, пандемии COVID-19. Также участники форума обсудят информационную безопасность, в том числе противодействие фальсификации истории, и использование фейковых новостей.Отдельные сессии будут посвящены военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке, переходу к экономическому развитию в Сирии, угрозам и вызовам в Латинской Америке, а также безопасности в Европе.Ожидается, что форум посетят более 600 делегатов из более чем 100 стран мира, в частности в дискуссиях примут участие руководители оборонных ведомств и командующие вооруженными силами 49 государств, руководители шести международных организаций и более 100 авторитетных российских и зарубежных экспертов.Предусмотрено как очное участие делегаций, так и возможность подключения по видеоконференцсвязи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников *Террористическая организация, запрещенная в России

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная конференция по безопасности, одкб, справки