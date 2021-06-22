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Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении
Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 22.06.2021
Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:22
2021-06-22T10:36
никол пашинян
сейран оганян
роберт кочарян
внеочередные парламентские выборы в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать результаты парламентских выборов.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%."Мы предполагаем, что были массовые нарушения. Мы видели использование админресурса, и поэтому мы обратимся в КС для обжалования результатов выборов", - сказал Кочарян на пресс-конференции. По его словам, результаты выборов были для всех неожиданными, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.Экс-президент сообщил, что ни в блоке "Армения", ни у него лично пока нет окончательного решения, отказываться от депутатских мандатов или нет. Вместе с тем он привел слова своего соратника, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, о том, что "надо сохранять и укреплять занятые рубежи"."Парламентская борьба усилит, а не заменит уличную борьбу, совмещение усиливает наши возможности", - заявил Кочарян.
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никол пашинян, сейран оганян, роберт кочарян, внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении
10:22 22.06.2021 (обновлено: 10:36 22.06.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Кочарян заявил, что его партия обжалует результаты парламентских выборов в Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать результаты парламентских выборов.
В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.
"Мы предполагаем, что были массовые нарушения. Мы видели использование админресурса, и поэтому мы обратимся в КС для обжалования результатов выборов", - сказал Кочарян на пресс-конференции. По его словам, результаты выборов были для всех неожиданными, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.
Экс-президент сообщил, что ни в блоке "Армения", ни у него лично пока нет окончательного решения, отказываться от депутатских мандатов или нет. Вместе с тем он привел слова своего соратника, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, о том, что "надо сохранять и укреплять занятые рубежи".
"Парламентская борьба усилит, а не заменит уличную борьбу, совмещение усиливает наши возможности", - заявил Кочарян.
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