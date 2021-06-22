https://ria.ru/20210622/kocharyan-1738030274.html

Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении

Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 22.06.2021

Партия Кочаряна обжалует результаты парламентских выборов в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:22

2021-06-22T10:22

2021-06-22T10:36

никол пашинян

сейран оганян

роберт кочарян

внеочередные парламентские выборы в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок "Армения" обратится в Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать результаты парламентских выборов.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%."Мы предполагаем, что были массовые нарушения. Мы видели использование админресурса, и поэтому мы обратимся в КС для обжалования результатов выборов", - сказал Кочарян на пресс-конференции. По его словам, результаты выборов были для всех неожиданными, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.Экс-президент сообщил, что ни в блоке "Армения", ни у него лично пока нет окончательного решения, отказываться от депутатских мандатов или нет. Вместе с тем он привел слова своего соратника, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, о том, что "надо сохранять и укреплять занятые рубежи"."Парламентская борьба усилит, а не заменит уличную борьбу, совмещение усиливает наши возможности", - заявил Кочарян.

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

армения

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никол пашинян, сейран оганян, роберт кочарян, внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире